El fin de semana del Cinco de Mayo, los campeones mexicanos Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez (48-1, 30 KOs) y David Benavidez (31-0, 25 KOs) se enfrentarán en Las Vegas el 2 de mayo en una pelea por el título unificado de peso crucero. El T-Mobile Arena será la sede del evento, en el que Ramírez buscará defender sus cinturones de peso crucero contra Benavidez, quien asciende de la categoría de peso semipesado. Para ver la pelea de boxeo en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios para seguir toda la cobertura desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica y Sudamérica.
La única derrota en el historial de Ramírez se produjo contra Dmitry Bivol en 2022, cuando el mexicano cayó por decisión unánime. En cuanto a victorias desde entonces, Ramírez ha logrado superar pruebas contra Arsen Goulamirian, Chris Billam-Smith y Yuniel Dorticos. Una victoria para ‘El Monstruo’ Benavidez lo convertiría en campeón mundial en tres divisiones, ya que se ha adjudicado el oro en peso supermediano y actualmente ostenta el título mundial de peso semipesado del CMB.
¿A qué hora pelea Gilberto Ramírez — David Benavídez este 2 de mayo?
Revisa la lista de horario para ver la pelea de boxeo entre Ramírez vs. Benavídez hoy, sábado 2 de mayo: la velada tendrá comienzo a las 18:00 de CDMX (20:00 del Este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina, 2:00 de España).
México (CDMX, zona centro):
- Inicio cartelera principal: 18:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 21:20 aprox.
México (zona sureste):
- Inicio cartelera principal: 19:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 22:20 aprox.
México (zona Pacífico):
- Inicio cartelera principal: 17:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 20:20 aprox.
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami):
- Inicio cartelera principal: 20:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 23:20 aprox.
Estados Unidos (CT: Texas):
- Inicio cartelera principal: 19:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 22:20 aprox.
Estados Unidos (MT: Denver):
- Inicio cartelera principal: 18:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 21:20 aprox.
Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas):
- Inicio cartelera principal: 17:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 20:20 aprox.
Argentina:
- Inicio cartelera principal: 21:00.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 00:20 (ya domingo).
Chile:
- Inicio cartelera principal: 21:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 00:20 aprox.
Uruguay:
- Inicio cartelera principal: 21:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 00:20 aprox.
Paraguay:
- Inicio cartelera principal: 21:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 00:20 aprox.
Bolivia:
- Inicio cartelera principal: 20:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 23:20 aprox.
Perú:
- Inicio cartelera principal: 18:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 21:20 aprox.
Colombia:
- Inicio cartelera principal: 18:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 21:20 aprox.
Ecuador:
- Inicio cartelera principal: 18:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 21:20 aprox.
Venezuela:
- Inicio cartelera principal: 19:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 22:20 aprox.
España (peninsular):
- Inicio cartelera principal: 02:00 (madrugada del 2 al 3 de mayo).
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 05:20 aprox.
Islas Canarias:
- Inicio cartelera principal: 01:00 aprox.
- Hora aproximada Ramírez vs Benavídez: 04:20 aprox.
¿Qué canal TV transmite la pelea Gilberto Ramírez — David Benavídez EN VIVO?
La pelea entre David Benavídez y el “Zurdo” Ramírez se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026desde Las Vegas. El combate estelar comenzará a las8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.
|País / Región
|Canal TV y Streaming Online
|Estados Unidos y nivel mundial
|Streaming PPV: DAZN (aplicación, modalidad Pay-Per-View), Prime Video (PBC PPV, modalidad Pay-Per-View), DAZN +1.
dazn+2
|México
|TV: Azteca 7 (televisión abierta), ESPN (televisión de paga). Streaming: Disney+ (cartelera completa).
mediotiempo+2