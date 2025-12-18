¿Tienes ganas de ver una estupenda pelea? Entonces debes mirar el enfrentamiento Jake Paul vs. Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos) este viernes 19 de diciembre. El combate entre el influencer y el excampeón unificado de los pesos pesados podrá ser visto a través de la plataforma de Netflix sin ningún coste extra para sus suscriptores. El tema es saber a qué hora empezará el duelo. Es por eso que en esta nota averiguarás los horarios por país para mirar EN VIVO y EN DIRECTO esta gran lucha.

Es necesario mencionar que esta pelea, de acuerdo a La Nación, no será de exhibición, sino que “será una pelea sancionada de peso pesado y pactada a ocho asaltos, de tres minutos de duración, y los guantes que usarán los competidores serán el estándar de su categoría”. Por lo tanto, hay rumor de que habrá un gran enfrentamiento.

También hay que decir que los expertos analistas del deporten han señalado que Jake Paul tiene una desventaja combinada en tamaño y habilidad, ya que Anthony Joshua, además de haber pesado entre 229 y 254 libras durante su carrera, ha sido dos veces campeón unificado y medallista de oro olímpico.

Jake Paul y Anthony Joshua estarán cara a cara en el Kaseya Center de Miami. La pelea de los dos ha generado mucha expectativa. (Foto: @netflix / Instagram)

Horarios para ver la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua EN VIVO

La pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua ha generado mucha expectativa en los amantes de las peleas. Si tú perteneces a ese grupo y quieres ver el enfrentamiento EN VIVO, será mejor que descubras a qué hora empezará, según el país en el que te encuentres. Dicho esto, revisa la siguiente lista.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

México (Tijuana): 5:00 pm

México (CD Juárez): 6:00 pm

España: 2:00 am del 20 de diciembre

Puerto Rico: 9:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Cartelera del Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua: peso pesado.

Anderson Silva vs. Tyron Woodley: peso semipesado.

Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin: Mundiales WBA, IBF y WBO del peso superpluma.

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle: Mundiales WBC, WBA, IBF y WBO del peso gallo.

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos: peso mínimo.

Avious Griffin vs. Justin Cardona: peso welter.

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.: peso crucero.