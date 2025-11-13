La emoción por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 continúa creciendo en Centroamérica. Este jueves 13 de noviembre , el estadio El Trébol será el escenario donde se vivirá el Panamá vs. Guatemala, partido clave por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf . Con el sueño mundialista aún al alcance, ambos equipos llegan dispuestos a dejarlo todo en la cancha en busca de los tres puntos que podrían cambiar el rumbo de la tabla.

Tras cuatro fechas disputadas, Panamá y Surinam comparten la cima con seis puntos, mientras que Guatemala los sigue de cerca con cinco unidades. La ‘Azul y Blanco’, que depende de sí misma para alcanzar la clasificación directa, buscará aprovechar su localía para imponerse ante una selección panameña que no conoce la derrota en el torneo.

La presión es alta, pero también la ilusión: dos victorias bastarían para que Guatemala vuelva a soñar con un Mundial después de décadas de espera.

¿A qué hora empieza Panamá vs. Guatemala EN VIVO en California y Estados Unidos?

La transmisión del juego de Panamá vs. Guatemala por la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 iniciará a partir de las 19:00 (Hora del Pacífico de EE.UU.) , para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Además, aquí te dejo con el resto de horarios para que puedas mirar este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

