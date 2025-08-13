Los habitantes de San Antonio, Texas, tendrán la excepcional oportunidad de observar lo que los científicos de la NASA llaman la “mejor lluvia de meteoros del año”. La lluvia de perseidas marca el momento histórico en que la Tierra atraviesa la estela de escombros más polvorienta de un cometa de décadas de antigüedad, iluminando el cielo oscuro con brillantes y coloridas vetas. Tanto si eres un fanático de la astronomía de toda la vida como si simplemente temes perderte algo, es una actividad perfecta para entre semana con familiares y amigos.

Los científicos consideran la lluvia de perseidas una de las mejores experiencias para observar, ya que produce una alta tasa de bolas de fuego y ocurre a finales del verano, cuando las temperaturas son moderadas. Aunque ha estado activa desde mediados de julio, la lluvia de meteoros alcanzará su máximo esplendor esta semana, ofreciendo a los residentes su espectáculo más espectacular hasta la fecha del martes 12 al miércoles 13 de agosto, según un informe de la NASA.

Conoce la hora exacta y cómo mirar la Lluvia de Estrellas Perseidas 2025 en México, para observarlas en el firmamento. (Foto: AFP) / Piero Hatto

¿Cuándo es la lluvia de meteoros de las Perseidas? Mejores horarios para verlas, consejos

Las Perseidas bañan el cielo con hasta 100 meteoros por hora. Este espectáculo es cortesía del cometa Swift-Tuttle, que deja una estela de polvo cada vez que pasa cerca del sistema solar interior. A medida que la Tierra se desplaza a través de esta basura celeste, las diminutas partículas se queman en nuestra atmósfera, creando esas brillantes estelas que llamamos estrellas fugaces.

Este año, sin embargo, el punto álgido de la lluvia de meteoros, previsto para la madrugada del 12 y 13 de agosto , coincide con una luna casi llena . Y, como bien explica la NASA, su resplandor “deslumbrará a todos los meteoros, excepto a los más brillantes”. La mejor observación se realizará durante la madrugada, entre la 1 y las 3 de la madrugada, cuando el cielo está más oscuro.

Aunque la luna pueda ser una pequeña distracción, las perseidas no son precisamente tímidas. Son famosas por sus meteoros más brillantes y explosivos, que pueden dejar una larga y persistente estela de luz y color. Es posible que algunas de estas impresionantes estrellas aún atraviesen la luz de la luna, ofreciendo un premio de consolación para quienes se atrevan a la madrugada.

Para aquellos verdaderamente comprometidos, la NASA ofrece algunos consejos profesionales para maximizar el placer visual:

Diríjase a una altitud mayor para estar por encima de cualquier neblina o niebla a nivel del suelo.

Encuentra un lugar lejos de las luces de la ciudad, donde el cielo sea tan negro como una taza de café de la mañana siguiente.

Si necesitas usar una linterna, que sea roja. La luz roja tiene el menor impacto en tu visión nocturna, que tendrás que perfeccionar durante al menos una hora antes de que empiece el espectáculo.

Las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más anticipada, ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes. (Foto: stock_colors / iStock) / stock_colors

¿Dónde ver la lluvia de meteoros Perseidas en Texas?

La buena noticia para los tejanos es que nuestro estado ofrece una gran variedad de lugares privilegiados para observar las estrellas. Si bien Austin tiene muy buena visibilidad, con un promedio del 36 % de nubosidad en las noches pico, quienes busquen un espectáculo aún mejor podrían considerar un viaje corto por carretera.

Varios parques estatales de Texas están organizando fiestas para observar el espectáculo anual en el cielo, incluido el Sitio Histórico Estatal de Fort Leaton, el Área Natural Estatal Enchanted Rock y el Parque Estatal Choke Canyon.

También hay una serie de parques estatales de Texas que están a menos de 100 millas de San Antonio que están abiertos durante la noche y son perfectos para observar las estrellas, incluidos Bastrop State Park, Blanco State Park, Buescher State Park, Choke Canyon State Park, Enchanted Rock State Nature Area, Garner State Park, Goliad State Park, Government Canyon State Nature Area, Guadalupe River State Park, Hill Country State Nature Area, Inks Lake State Park, Lockhart State Park, Lost Maples State Nature Area, McKinney Falls State Park, Palmetto State Park y Pedernales Falls State Park.

El horario de máxima audiencia será entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m. del miércoles 13 de agosto .