El centenario del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 se celebrará el sábado 28 de noviembre en Nueva York, después de que Macy’s y las autoridades municipales decidieran aplazar el desfile por las condiciones meteorológicas extremas previstas para Thanksgiving. La procesión comenzará a las 8:30 a. m. (ET) y recorrerá Manhattan desde el Upper West Side hasta Herald Square. La transmisión en vivo estará disponible por NBC, Peacock y Telemundo, mientras que el jueves 26 la cadena NBC emitirá una repetición de la edición de 2025.

La edición número 100 del desfile reunirá globos gigantes, carrozas, bandas musicales y actuaciones de artistas invitados. Quienes quieran seguir la celebración desde otros estados de Estados Unidos o países de América Latina deben tener en cuenta las diferencias horarias. También es importante distinguir la hora en que comienza el recorrido por las calles de Nueva York del horario de la señal televisiva en cada zona de Estados Unidos.

¿A qué hora empieza el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

El desfile comenzará a las 8:30 a. m. del sábado 28 de noviembre en Nueva York, hora del Este (ET). La procesión partirá de West 77th Street y Central Park West, en Manhattan, y avanzará hacia Macy’s Herald Square.

La fecha original era el jueves 26 de noviembre, pero Macy’s, la ciudad de Nueva York y NBC anunciaron el aplazamiento el miércoles 25 debido a las condiciones meteorológicas extremas y los riesgos para la seguridad de los participantes y espectadores.

Para quienes estén fuera de Nueva York, conviene diferenciar la hora de inicio del recorrido en las calles de Manhattan del horario de la transmisión televisiva. La siguiente tabla muestra la conversión de las 8:30 a. m. ET del sábado a las principales zonas horarias estadounidenses.

Horario del desfile de Macy’s 2026 en Estados Unidos: ciudades y estados

La salida física del desfile en Nueva York será a las 8:30 a. m. ET. Estos son los horarios equivalentes en las principales zonas horarias del país y algunas ciudades de referencia:

Zona horaria Hora local del desfile Ciudades de Estados Unidos Este (ET) 8:30 a. m. Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Washington D. C., Detroit Central (CT) 7:30 a. m. Chicago, Dallas, Houston, Austin, Nueva Orleans, Minneapolis Montaña (MT) 6:30 a. m. Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Phoenix Pacífico (PT) 5:30 a. m. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Las Vegas Alaska (AKST) 4:30 a. m. Anchorage, Fairbanks, Juneau Hawái (HST) 3:30 a. m. Honolulu, Hilo, Kailua-Kona

¿Qué estados de Estados Unidos tienen cada horario?

Los estados pueden abarcar más de una zona horaria. Esta es una referencia de las principales jurisdicciones y ciudades para organizar la sintonización:

Zona horaria Estados y jurisdicciones Ciudades Este Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Florida (mayor parte), Ohio, entre otros Nueva York, Boston, Filadelfia, Richmond, Atlanta, Miami Central Illinois, Texas (mayor parte), Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Alabama y Misisipi, entre otros Chicago, Houston, Dallas, Austin, Minneapolis, Nueva Orleans Montaña Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming y partes de Idaho, Oregón y otros estados Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Boise Pacífico California, Washington, Nevada y la mayor parte de Oregón Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Portland Alaska Alaska Anchorage, Fairbanks, Juneau Hawái Hawái Honolulu, Hilo, Kailua-Kona

En estados como Florida, Texas, Idaho, Oregón, Tennessee, Kentucky e Indiana existen localidades que utilizan zonas horarias distintas.

También hay que considerar que la mayor parte de Arizona permanece en horario estándar de montaña durante todo el año, por lo que Phoenix comparte la hora local de Denver el 28 de noviembre de 2026.

¿A qué hora se verá el desfile de Macy’s 2026 en México y América Latina?

La salida del desfile en Nueva York también tendrá horarios diferentes en México, el Caribe y Sudamérica. La siguiente tabla toma como referencia las 8:30 a. m. ET del sábado 28 de noviembre de 2026, no el horario de la repetición televisiva estadounidense del jueves.

Países Hora local Ciudades México 7:30 a. m. (centro) Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey México 8:30 a. m. Cancún, Quintana Roo México 6:30 a. m. Hermosillo, Sonora México 5:30 a. m. Tijuana, Baja California Puerto Rico 9:30 a. m. San Juan, Bayamón, Ponce República Dominicana 9:30 a. m. Santo Domingo, Santiago de los Caballeros Cuba 8:30 a. m. La Habana, Santiago de Cuba Chile 10:30 a. m. Santiago, Valparaíso, Concepción Argentina 10:30 a. m. Buenos Aires, Córdoba, Rosario Perú 8:30 a. m. Lima, Arequipa, Cusco Colombia 8:30 a. m. Bogotá, Medellín, Cali Guatemala 7:30 a. m. Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango Nicaragua 7:30 a. m. Managua, León El Salvador 7:30 a. m. San Salvador, Santa Ana Honduras 7:30 a. m. Tegucigalpa, San Pedro Sula

¿Dónde ver el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 en vivo?

NBC será la cadena principal encargada de transmitir el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026. Tras el aplazamiento, la organización confirmó que la edición centenaria se emitirá en directo el sábado 28 de noviembre por NBC y Peacock, además de contar con una transmisión simultánea en español por Telemundo.

El horario de la transmisión será a las 8:30 a. m. en las zonas Este, Central y Montaña, y a las 7:30 a. m. en la zona del Pacífico. En cambio, el jueves 26 de noviembre NBC y Peacock emitirán una repetición de la edición de 2025 a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias de Estados Unidos.

Canales de TV y streaming Idioma Programación NBC Inglés Desfile 2026 en vivo el sábado 28 de noviembre Telemundo Español Transmisión simultánea en vivo el sábado 28 de noviembre Peacock Inglés Desfile 2026 en vivo el sábado 28 de noviembre

Los espectadores en Estados Unidos podrán seguir la transmisión por NBC, Telemundo y Peacock. La disponibilidad de los servicios de streaming puede depender de la ubicación y de las condiciones de suscripción de cada plataforma.

¿Cuánto dura el desfile de Macy’s 2026?

La duración estimada de la transmisión del desfile es de aproximadamente tres horas y media. El recorrido tradicional comienza en el Upper West Side de Manhattan y avanza unas 2,5 millas —alrededor de cuatro kilómetros— hasta Macy’s Herald Square.

La edición de 2026 tendrá un significado especial: será la número 100 del evento, que comenzó en 1924. El desfile no se realizó entre 1942 y 1944 debido a las necesidades de materiales para la Segunda Guerra Mundial.

La programación del sábado contempla la transmisión en directo desde las 8:30 a. m. en las zonas Este, Central y Montaña, y desde las 7:30 a. m. en la zona del Pacífico. La hora de finalización puede variar según la señal y la programación de cada cadena.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el desfile de Macy’s 2026

¿Qué día es el desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026?

El desfile se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en Nueva York. Originalmente estaba programado para el jueves 26, pero Macy’s, la ciudad de Nueva York y NBC decidieron aplazarlo por las condiciones meteorológicas extremas.

¿A qué hora comienza el desfile en Nueva York?

La salida está programada para las 8:30 a. m. del sábado 28 de noviembre, hora del Este (ET).

¿Dónde ver el desfile de Macy’s 2026 en vivo?

La transmisión en directo estará disponible en NBC y Peacock, en inglés, y en Telemundo, en español. Las tres señales emitirán el desfile el sábado 28 de noviembre.

¿Se puede ver el desfile de Macy’s gratis?

El desfile tradicionalmente ofrece acceso gratuito al público en las zonas de observación habilitadas en Manhattan. Para seguirlo por televisión en Estados Unidos, NBC y Telemundo son las cadenas de transmisión. Peacock requiere una suscripción para acceder a su contenido.

¿A qué hora se repite el desfile en NBC?

NBC emitirá el jueves 26 de noviembre una repetición de la edición de 2025 a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias de Estados Unidos. Esta emisión no corresponde al desfile centenario de 2026, que se celebrará en vivo el sábado 28.