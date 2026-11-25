El centenario del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 comenzará este jueves 26 de noviembre en Nueva York con una salida programada para las 8:30 a. m. (ET). La celebración recorrerá las calles de Manhattan desde el Upper West Side hasta Herald Square y podrá seguirse en directo por NBC, Peacock y Telemundo. Para quienes lo verán desde otros puntos de Estados Unidos y América Latina, el horario dependerá de la diferencia entre sus zonas horarias y la de Nueva York.
La edición número 100 del desfile tendrá una duración aproximada de tres horas y media. La transmisión oficial comenzará a las 8:30 a. m. en cada zona horaria de Estados Unidos, mientras que la repetición de NBC está programada para las 2:00 p. m. (ET/PT).
¿A qué hora empieza el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?
El desfile comienza a las 8:30 a. m. del jueves 26 de noviembre en Nueva York, hora del Este (ET). La procesión partirá de West 77th Street y Central Park West, en Manhattan, y avanzará hacia Macy’s Herald Square.
Para quienes estén fuera de Nueva York, conviene diferenciar la hora de inicio del recorrido en las calles de Manhattan del horario de la señal televisiva. La emisión de NBC y Peacock está anunciada para las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias de Estados Unidos. Esto significa que los espectadores de la costa oeste no verán la salida física del desfile a las 5:30 a. m., sino que podrán sintonizar la transmisión televisiva a las 8:30 a. m. de su hora local.
Horario del desfile de Macy’s 2026 en Estados Unidos: ciudades y estados
La salida del desfile en Nueva York será a las 8:30 a. m. ET. Estos son los horarios equivalentes en las principales zonas horarias del país y algunas ciudades de referencia:
|Zona horario
|Horario de salida en Nueva York
|Ciudades de referencia
|Este (ET)
|8:30 a. m.
|Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Washington D. C., Detroit
|Central (CT)
|7:30 a. m.
|Chicago, Dallas, Houston, Austin, Nueva Orleans, Minneapolis
|Montaña (MT)
|6:30 a. m.
|Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Phoenix
|Pacífico (PT)
|5:30 a. m.
|Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Las Vegas
|Alaska (AKST)
|4:30 a. m.
|Anchorage, Fairbanks, Juneau
|Hawái (HST)
|3:30 a. m.
|Honolulu, Hilo, Kailua-Kona
¿Qué estados de Estados Unidos tienen cada horario?
Los estados pueden abarcar más de una zona horaria. Esta es una referencia de las principales jurisdicciones y ciudades para organizar la sintonización:
|Zona horaria
|Estados y jurisdicciones
|Ciudades
|Este
|Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Florida (mayor parte), Ohio, entre otros
|Nueva York, Boston, Filadelfia, Richmond, Atlanta, Miami
|Central
|Illinois, Texas (mayor parte), Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Alabama y Misisipi, entre otros
|Chicago, Houston, Dallas, Austin, Minneapolis, Nueva Orleans
|Montaña
|Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming y partes de Idaho, Oregón y otros estados
|Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Boise
|Pacífico
|California, Washington, Nevada y la mayor parte de Oregón
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Portland
|Alaska
|Alaska
|Anchorage, Fairbanks, Juneau
|Hawái
|Hawái
|Honolulu, Hilo, Kailua-Kona
En estados como Florida, Texas, Idaho, Oregón, Tennessee, Kentucky e Indiana existen localidades que utilizan zonas horarias distintas. Por eso, es recomendable comprobar la hora local de cada ciudad antes de la emisión.
¿A qué hora se verá el desfile de Macy’s 2026 en México y América Latina?
El inicio del recorrido en Nueva York también tendrá horarios diferentes en México, el Caribe y Sudamérica. La siguiente tabla toma como referencia la salida de las 8:30 a. m. ET, no el horario local de la retransmisión estadounidense.
|País
|Hora local
|Ciudades de referencia
|México
|7:30 a. m. (centro)
|Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|México
|8:30 a. m.
|Cancún, Quintana Roo
|México
|6:30 a. m.
|Hermosillo, Sonora
|México
|5:30 a. m.
|Tijuana, Baja California
|Puerto Rico
|9:30 a. m.
|San Juan, Bayamón, Ponce
|República Dominicana
|9:30 a. m.
|Santo Domingo, Santiago de los Caballeros
|Cuba
|8:30 a. m.
|La Habana, Santiago de Cuba
|Chile
|10:30 a. m.
|Santiago, Valparaíso, Concepción
|Argentina
|10:30 a. m.
|Buenos Aires, Córdoba, Rosario
|Perú
|8:30 a. m.
|Lima, Arequipa, Cusco
|Colombia
|8:30 a. m.
|Bogotá, Medellín, Cali
|Guatemala
|7:30 a. m.
|Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango
|Nicaragua
|7:30 a. m.
|Managua, León
|El Salvador
|7:30 a. m.
|San Salvador, Santa Ana
|Honduras
|7:30 a. m.
|Tegucigalpa, San Pedro Sula
Los horarios corresponden al jueves 26 de noviembre de 2026 y consideran los cambios de hora vigentes en esa fecha. México tiene más de una zona horaria; por eso, no todas sus ciudades comparten la misma hora. En Chile, el horario de noviembre también contempla el horario de verano.
¿Dónde ver el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 en vivo?
La cobertura del desfile estará disponible en televisión y streaming. NBC ofrecerá la señal principal en inglés, mientras que Telemundo tendrá una transmisión en español. Peacock emitirá el evento en directo por internet.
|Canal o plataforma
|Idioma
|Transmisión
|NBC
|Inglés
|En vivo
|Telemundo
|Español
|En vivo
|Peacock
|Inglés
|Streaming en vivo
La transmisión de NBC y Peacock comenzará a las 8:30 a. m. en cada zona horaria de Estados Unidos. Telemundo ofrecerá la cobertura en español. NBC también tiene prevista una retransmisión a las 2:00 p. m. (ET/PT).
¿Cuánto dura el desfile de Macy’s 2026?
La celebración tendrá una duración aproximada de tres horas y media. El recorrido comenzará en el Upper West Side de Manhattan y avanzará unas 2,5 millas —alrededor de cuatro kilómetros— hasta Macy’s Herald Square.
La edición de 2026 tendrá un significado especial: será la marcha número 100 del evento, que comenzó en 1924 y no se celebró entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el desfile de Macy’s 2026
¿Qué día es el desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026?
El desfile se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, durante la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
¿A qué hora comienza el desfile en Nueva York?
La salida está programada para las 8:30 a. m. del jueves 26 de noviembre, hora del Este (ET).
¿Se puede ver el desfile de Macy’s gratis?
La transmisión estará disponible en NBC y Telemundo, según el acceso a los canales de televisión de cada operador. Peacock ofrecerá la señal en streaming; el acceso dependerá de las condiciones de la plataforma y la suscripción correspondiente.
¿A qué hora se repite el desfile en NBC?
NBC tiene programada una retransmisión para las 2:00 p. m. (ET/PT) del jueves 26 de noviembre.