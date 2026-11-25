El centenario del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 comenzará este jueves 26 de noviembre en Nueva York con una salida programada para las 8:30 a. m. (ET). La celebración recorrerá las calles de Manhattan desde el Upper West Side hasta Herald Square y podrá seguirse en directo por NBC, Peacock y Telemundo. Para quienes lo verán desde otros puntos de Estados Unidos y América Latina, el horario dependerá de la diferencia entre sus zonas horarias y la de Nueva York.

La edición número 100 del desfile tendrá una duración aproximada de tres horas y media. La transmisión oficial comenzará a las 8:30 a. m. en cada zona horaria de Estados Unidos, mientras que la repetición de NBC está programada para las 2:00 p. m. (ET/PT).

¿A qué hora empieza el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

El desfile comienza a las 8:30 a. m. del jueves 26 de noviembre en Nueva York, hora del Este (ET). La procesión partirá de West 77th Street y Central Park West, en Manhattan, y avanzará hacia Macy’s Herald Square.

Para quienes estén fuera de Nueva York, conviene diferenciar la hora de inicio del recorrido en las calles de Manhattan del horario de la señal televisiva. La emisión de NBC y Peacock está anunciada para las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias de Estados Unidos. Esto significa que los espectadores de la costa oeste no verán la salida física del desfile a las 5:30 a. m., sino que podrán sintonizar la transmisión televisiva a las 8:30 a. m. de su hora local.

Horario del desfile de Macy’s 2026 en Estados Unidos: ciudades y estados

La salida del desfile en Nueva York será a las 8:30 a. m. ET. Estos son los horarios equivalentes en las principales zonas horarias del país y algunas ciudades de referencia:

Zona horario Horario de salida en Nueva York Ciudades de referencia Este (ET) 8:30 a. m. Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Washington D. C., Detroit Central (CT) 7:30 a. m. Chicago, Dallas, Houston, Austin, Nueva Orleans, Minneapolis Montaña (MT) 6:30 a. m. Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Phoenix Pacífico (PT) 5:30 a. m. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Las Vegas Alaska (AKST) 4:30 a. m. Anchorage, Fairbanks, Juneau Hawái (HST) 3:30 a. m. Honolulu, Hilo, Kailua-Kona

¿Qué estados de Estados Unidos tienen cada horario?

Los estados pueden abarcar más de una zona horaria. Esta es una referencia de las principales jurisdicciones y ciudades para organizar la sintonización:

Zona horaria Estados y jurisdicciones Ciudades Este Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Florida (mayor parte), Ohio, entre otros Nueva York, Boston, Filadelfia, Richmond, Atlanta, Miami Central Illinois, Texas (mayor parte), Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Alabama y Misisipi, entre otros Chicago, Houston, Dallas, Austin, Minneapolis, Nueva Orleans Montaña Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming y partes de Idaho, Oregón y otros estados Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Boise Pacífico California, Washington, Nevada y la mayor parte de Oregón Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Portland Alaska Alaska Anchorage, Fairbanks, Juneau Hawái Hawái Honolulu, Hilo, Kailua-Kona

En estados como Florida, Texas, Idaho, Oregón, Tennessee, Kentucky e Indiana existen localidades que utilizan zonas horarias distintas. Por eso, es recomendable comprobar la hora local de cada ciudad antes de la emisión.

¿A qué hora se verá el desfile de Macy’s 2026 en México y América Latina?

El inicio del recorrido en Nueva York también tendrá horarios diferentes en México, el Caribe y Sudamérica. La siguiente tabla toma como referencia la salida de las 8:30 a. m. ET, no el horario local de la retransmisión estadounidense.

País Hora local Ciudades de referencia México 7:30 a. m. (centro) Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey México 8:30 a. m. Cancún, Quintana Roo México 6:30 a. m. Hermosillo, Sonora México 5:30 a. m. Tijuana, Baja California Puerto Rico 9:30 a. m. San Juan, Bayamón, Ponce República Dominicana 9:30 a. m. Santo Domingo, Santiago de los Caballeros Cuba 8:30 a. m. La Habana, Santiago de Cuba Chile 10:30 a. m. Santiago, Valparaíso, Concepción Argentina 10:30 a. m. Buenos Aires, Córdoba, Rosario Perú 8:30 a. m. Lima, Arequipa, Cusco Colombia 8:30 a. m. Bogotá, Medellín, Cali Guatemala 7:30 a. m. Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango Nicaragua 7:30 a. m. Managua, León El Salvador 7:30 a. m. San Salvador, Santa Ana Honduras 7:30 a. m. Tegucigalpa, San Pedro Sula

Los horarios corresponden al jueves 26 de noviembre de 2026 y consideran los cambios de hora vigentes en esa fecha. México tiene más de una zona horaria; por eso, no todas sus ciudades comparten la misma hora. En Chile, el horario de noviembre también contempla el horario de verano.

¿Dónde ver el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 en vivo?

La cobertura del desfile estará disponible en televisión y streaming. NBC ofrecerá la señal principal en inglés, mientras que Telemundo tendrá una transmisión en español. Peacock emitirá el evento en directo por internet.

Canal o plataforma Idioma Transmisión NBC Inglés En vivo Telemundo Español En vivo Peacock Inglés Streaming en vivo

La transmisión de NBC y Peacock comenzará a las 8:30 a. m. en cada zona horaria de Estados Unidos. Telemundo ofrecerá la cobertura en español. NBC también tiene prevista una retransmisión a las 2:00 p. m. (ET/PT).

¿Cuánto dura el desfile de Macy’s 2026?

La celebración tendrá una duración aproximada de tres horas y media. El recorrido comenzará en el Upper West Side de Manhattan y avanzará unas 2,5 millas —alrededor de cuatro kilómetros— hasta Macy’s Herald Square.

La edición de 2026 tendrá un significado especial: será la marcha número 100 del evento, que comenzó en 1924 y no se celebró entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el desfile de Macy’s 2026

¿Qué día es el desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026?

El desfile se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, durante la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

¿A qué hora comienza el desfile en Nueva York?

La salida está programada para las 8:30 a. m. del jueves 26 de noviembre, hora del Este (ET).

¿Se puede ver el desfile de Macy’s gratis?

La transmisión estará disponible en NBC y Telemundo, según el acceso a los canales de televisión de cada operador. Peacock ofrecerá la señal en streaming; el acceso dependerá de las condiciones de la plataforma y la suscripción correspondiente.

¿A qué hora se repite el desfile en NBC?

NBC tiene programada una retransmisión para las 2:00 p. m. (ET/PT) del jueves 26 de noviembre.