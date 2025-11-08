El Superclásico argentino vuelve a paralizar al continente. Este domingo 9 de noviembre de 2025, Boca Juniors y River Plate se enfrentan en el mítico estadio La Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025.A continuación, te contamos a qué hora se juega y por qué canales podrás verlo EN VIVO desde Estados Unidos, además del contexto de este duelo que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora empieza el superclásico Boca Juniors vs. River Plate en Estados Unidos?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 9 de noviembre de 2025 a las 14:30 horas del Este (ET).Aquí los horarios según cada zona de Estados Unidos:

14:30 horas (ET) – Miami, Nueva York, Washington D.C.

– Miami, Nueva York, Washington D.C. 13:30 horas (CT) – Chicago, Houston, Dallas

– Chicago, Houston, Dallas 12:30 horas (MT) – Denver, Phoenix

– Denver, Phoenix 11:30 horas (PT) – Los Ángeles, San Francisco, Seattle

¿Cómo y dónde ver Boca vs. River EN VIVO en Estados Unidos?

Podrás disfrutar del partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales y plataformas:

Canal de TV:

TyC Sports International (disponible en DirecTV y otros proveedores de cable seleccionados)

Streaming online:

FuboTV (disponible con prueba gratuita)

Fanatiz (servicio oficial con transmisión internacional)

Ambas plataformas ofrecen la transmisión en alta definición (HD) y con narración en español, ideal para seguir minuto a minuto uno de los clásicos más intensos del fútbol mundial.

Boca Juniors vs. River Plate: así llegan al Superclásico de Argentina

El duelo llega con ambos clubes en realidades opuestas.Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, lidera el Grupo A con 23 puntos y busca sellar su pase a los octavos del torneo junto con un boleto directo a la próxima Copa Libertadores 2026. Un triunfo en casa significaría mucho más que tres puntos: orgullo, clasificación y la supremacía del clásico.

Por su parte, River Plate vive un momento complicado. El equipo de Marcelo Gallardo acumula solo dos victorias en sus últimos diez encuentros y necesita ganar para no quedar fuera de la pelea por la Libertadores a través de la tabla anual. El clásico se presenta como una oportunidad para revertir la crisis y cambiar el rumbo en Núñez.

En el historial, se enfrentaron 265 veces, con 92 victorias de Boca, 88 de River y 85 empates. El último cruce fue el 27 de abril, cuando el Millonario ganó 2-1 en el Monumental.

Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC