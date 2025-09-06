Barcelona será una de las ciudades privilegiadas para observar el eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, durante la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre de 2025. El fenómeno teñirá de tonos rojizos y cobrizos el satélite natural cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, ofreciendo un espectáculo astronómico único. En la capital catalana, la Luna aparecerá ya en plena fase total, muy baja sobre el horizonte este, por lo que será clave buscar miradores abiertos o zonas costeras despejadas. Además, quienes no puedan verlo a simple vista podrán seguir la transmisión EN VIVO por streaming en distintas plataformas.

Horario del eclipse lunar en Barcelona

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), estos son los tiempos claves del eclipse lunar total del 7 y 8 de septiembre (hora peninsular):

Inicio penumbral: 17:28

17:28 Inicio parcial: 18:27

18:27 Inicio de la totalidad: 19:31

19:31 Máximo del eclipse: 20:11

20:11 Fin de la totalidad: 20:53

20:53 Fin parcial: 21:56

21:56 Fin penumbral: 22:55

Horario específico en Barcelona

Inicio de la totalidad visible: 20:07

20:07 Fin de la totalidad: 20:52

20:52 Final del eclipse: 22:55

Esto significa que en Barcelona la Luna saldrá ya eclipsada y rojiza, permitiendo disfrutar de buena parte de la fase total siempre que el horizonte esté despejado hacia el este.

Dónde ver el eclipse en directo en Barcelona

A simple vista

La mejor opción es dirigirse a zonas altas o costeras como Montjuïc, el Tibidabo o las playas de la Barceloneta y Bogatell, que ofrecen horizonte abierto hacia el este.

En streaming:

Instituto Geográfico Nacional (IGN) transmitirá en vivo el eclipse desde su portal oficial.

NASA Live y su canal de YouTube emitirán el fenómeno con imágenes desde distintas partes del mundo.

Observatorios y universidades en España ofrecerán transmisiones en tiempo real con explicaciones astronómicas.

Consejos para observar la luna de sangre en Barcelona

Alejarse de las zonas con exceso de luces urbanas.

Buscar un horizonte despejado hacia el este.

No se necesitan filtros ni telescopios, aunque prismáticos y cámaras con trípode ayudan a mejorar la experiencia.

Consultar la previsión meteorológica para garantizar cielos despejados.

La transformación de la luna plateada en una enigmática Luna de Sangre ha fascinado a la humanidad durante siglos. La ciencia explica el fenómeno astronómico. (Foto: INchendio/iStock)