La Maratón de Chicago 2026 se correrá este domingo 11 de octubre con la participación de miles de atletas que recorrerán 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad de Illinois. La prueba profesional masculina y femenina comenzará a las 7:30 a. m. en Chicago, mientras que la primera oleada de corredores populares saldrá cinco minutos después. En Estados Unidos, la cobertura televisiva estará a cargo de NBC 5 Chicago en inglés y Telemundo Chicago en español, con emisiones programadas desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., hora central, y streaming oficial hasta las 3:00 p. m.

La diferencia horaria será clave para quienes quieran seguir la carrera desde otros puntos del país y del mundo. La salida de la élite está prevista para las 8:30 a. m. en Nueva York, las 5:30 a. m. en Los Ángeles, las 7:30 a. m. en Lima y Bogotá, y las 2:30 p. m. en Madrid. A continuación, consulta el calendario de salidas, los horarios de los 50 estados de Estados Unidos y las conversiones para Latinoamérica y España.

¿A qué hora empieza la Maratón de Chicago 2026?

La Bank of America Chicago Marathon se celebrará el domingo 11 de octubre y tendrá su salida y llegada en el entorno de Grant Park. La organización ha publicado un calendario escalonado para las categorías profesionales, las pruebas adaptadas y los corredores populares.

Categoría Hora de Chicago (CDT) Hora del Este (EDT) Hora del Pacífico (PDT) Silla de ruedas masculina 7:20 a. m. 8:20 a. m. 5:20 a. m. Silla de ruedas femenina 7:21 a. m. 8:21 a. m. 5:21 a. m. Handcycle 7:23 a. m. 8:23 a. m. 5:23 a. m. Élite masculina y femenina 7:30 a. m. 8:30 a. m. 5:30 a. m. Primera oleada popular 7:35 a. m. 8:35 a. m. 5:35 a. m. Segunda oleada popular 8:00 a. m. 9:00 a. m. 6:00 a. m. Tercera oleada popular 8:35 a. m. 9:35 a. m. 6:35 a. m.

Los horarios corresponden al calendario publicado por la organización. Pueden estar sujetos a cambios.

¿Dónde ver la Maratón de Chicago 2026 EN VIVO?

La organización confirmó la cobertura televisiva en inglés y español a través de NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y TeleXitos. Las emisiones televisivas están programadas de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. CT, mientras que las plataformas digitales oficiales ofrecerán streaming hasta las 3:00 p. m. CT.

NBC 5 Chicago — transmisión en inglés

TV: de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. CT.

Streaming: NBCChicago.com y aplicación de NBC Chicago.

Cobertura ampliada: hasta las 3:00 p. m. CT en plataformas digitales seleccionadas.

Telemundo Chicago — transmisión en español

TV: de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. CT.

Streaming: TelemundoChicago.com y aplicación de Telemundo Chicago.

Cobertura ampliada: hasta las 3:00 p. m. CT en las plataformas digitales anunciadas.

TeleXitos

La organización también incluye a TeleXitos entre las señales con cobertura de la maratón en directo.

¿La transmisión será gratis?

La organización anuncia cobertura televisiva y streaming en las plataformas de las cadenas. Sin embargo, la disponibilidad puede variar según el mercado y el servicio utilizado. Para quienes se encuentren fuera del área de Chicago, conviene comprobar el acceso en la web o aplicación correspondiente antes de la carrera.

No debe confundirse la disponibilidad de una transmisión local gratuita con la existencia de una señal abierta o un streaming gratuito en los 50 estados. Para la audiencia internacional, los canales y derechos pueden variar por país.

Horarios de la Maratón de Chicago 2026 en los 50 estados de Estados Unidos

La carrera se disputará mientras la mayor parte de Estados Unidos mantiene el horario de verano. Por eso, la salida profesional será a las 8:30 a. m. en la costa este, a las 7:30 a. m. en la zona central, a las 6:30 a. m. en la zona de montaña y a las 5:30 a. m. en la costa del Pacífico.

La siguiente tabla muestra el horario de la salida élite y de la primera oleada popular en cada estado. En los territorios que abarcan más de un huso horario se indican ambas horas.

Estado Huso horario Salida élite Primera oleada Alabama Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Alaska Alaska (AKDT) / Hawái-Aleutianas (HDT) 4:30 / 3:30 a. m. 4:35 / 3:35 a. m. Arizona MST / Nación Navajo (MDT) 5:30 / 6:30 a. m. 5:35 / 6:35 a. m. Arkansas Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. California Pacífico (PDT) 5:30 a. m. 5:35 a. m. Colorado Montaña (MDT) 6:30 a. m. 6:35 a. m. Connecticut Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Delaware Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Florida Este / Central 8:30 / 7:30 a. m. 8:35 / 7:35 a. m. Georgia Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Hawái HST 2:30 a. m. 2:35 a. m. Idaho Montaña / Pacífico 6:30 / 5:30 a. m. 6:35 / 5:35 a. m. Illinois Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Indiana Este / Central 8:30 / 7:30 a. m. 8:35 / 7:35 a. m. Iowa Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Kansas Central / Montaña 7:30 / 6:30 a. m. 7:35 / 6:35 a. m. Kentucky Este / Central 8:30 / 7:30 a. m. 8:35 / 7:35 a. m. Luisiana Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Maine Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Maryland Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Massachusetts Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Michigan Este / Central 8:30 / 7:30 a. m. 8:35 / 7:35 a. m. Minnesota Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Misisipi Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Misuri Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Montana Montaña (MDT) 6:30 a. m. 6:35 a. m. Nebraska Central / Montaña 7:30 / 6:30 a. m. 7:35 / 6:35 a. m. Nevada Pacífico (PDT), salvo excepciones locales 5:30 a. m. 5:35 a. m. New Hampshire Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Nueva Jersey Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Nuevo México Montaña (MDT) 6:30 a. m. 6:35 a. m. Nueva York Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Carolina del Norte Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Dakota del Norte Central / Montaña 7:30 / 6:30 a. m. 7:35 / 6:35 a. m. Ohio Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Oklahoma Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Oregón Pacífico / Montaña 5:30 / 6:30 a. m. 5:35 / 6:35 a. m. Pensilvania Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Rhode Island Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Carolina del Sur Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Dakota del Sur Central / Montaña 7:30 / 6:30 a. m. 7:35 / 6:35 a. m. Tennessee Este / Central 8:30 / 7:30 a. m. 8:35 / 7:35 a. m. Texas Central / Montaña 7:30 / 6:30 a. m. 7:35 / 6:35 a. m. Utah Montaña (MDT) 6:30 a. m. 6:35 a. m. Vermont Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Virginia Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Washington Pacífico (PDT) 5:30 a. m. 5:35 a. m. Virginia Occidental Este (EDT) 8:30 a. m. 8:35 a. m. Wisconsin Central (CDT) 7:30 a. m. 7:35 a. m. Wyoming Montaña (MDT) 6:30 a. m. 6:35 a. m.

Las horas corresponden a la salida de la élite y la primera oleada, no al inicio de la transmisión televisiva. Alaska y Arizona presentan excepciones regionales; en los estados con dos zonas, la hora depende de la localidad. Horarios basados en el calendario de la carrera y las zonas horarias vigentes previstas para el 11 de octubre.

Horarios de la Maratón de Chicago 2026 en Latinoamérica y España

Para el público internacional, la salida profesional será a las 7:30 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador continental; a las 9:30 a. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y el este de Brasil; y a las 2:30 p. m. en la España peninsular.

País Ciudad de referencia Huso horario Salida élite México Ciudad de México UTC−6 6:30 a. m. México Tijuana UTC−7 5:30 a. m. México Cancún UTC−5 7:30 a. m. Guatemala Ciudad de Guatemala UTC−6 6:30 a. m. El Salvador San Salvador UTC−6 6:30 a. m. Honduras Tegucigalpa UTC−6 6:30 a. m. Nicaragua Managua UTC−6 6:30 a. m. Costa Rica San José UTC−6 6:30 a. m. Panamá Ciudad de Panamá UTC−5 7:30 a. m. Colombia Bogotá UTC−5 7:30 a. m. Venezuela Caracas UTC−4 8:30 a. m. Ecuador Quito UTC−5 7:30 a. m. Perú Lima UTC−5 7:30 a. m. Bolivia La Paz UTC−4 8:30 a. m. Chile Santiago UTC−3 9:30 a. m. Argentina Buenos Aires UTC−3 9:30 a. m. Uruguay Montevideo UTC−3 9:30 a. m. Paraguay Asunción UTC−3 9:30 a. m. Brasil São Paulo UTC−3 9:30 a. m. Brasil Manaos UTC−4 8:30 a. m. Brasil Río Branco UTC−5 7:30 a. m. Cuba La Habana UTC−4 8:30 a. m. República Dominicana Santo Domingo UTC−4 8:30 a. m. Puerto Rico San Juan UTC−4 8:30 a. m. España Madrid UTC+2 2:30 p. m. España Barcelona UTC+2 2:30 p. m. España Islas Canarias UTC+1 1:30 p. m.

Los horarios corresponden a la salida élite y se calculan con las diferencias horarias previstas para el domingo 11 de octubre de 2026. México y Brasil tienen varias zonas horarias; se incluyen ciudades representativas. En Chile, la hora indicada corresponde a Santiago.

¿Cómo seguir los resultados de la Maratón de Chicago en directo?

Además de la transmisión televisiva, los espectadores podrán consultar los tiempos y las posiciones de los participantes mediante las herramientas oficiales de la carrera. La aplicación Bank of America Chicago Marathon permite seguir corredores, consultar perfiles y acceder a un mapa interactivo.

La clasificación definitiva debe consultarse en los registros oficiales, ya que las posiciones y los tiempos que aparecen durante la carrera pueden ser provisionales.