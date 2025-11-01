La Maratón de Nueva York 2025 (TCS NYC Marathon) se celebra este domingo 2 de noviembre, reuniendo a más de 55,000 corredores de 150 países en una de las carreras más emblemáticas del mundo. Durante 26.2 millas, los participantes recorrerán los cinco distritos de la Gran Manzana ante el aliento de casi dos millones de espectadores.

¿A qué hora empieza la Maratón de Nueva York 2025?

El evento inicia temprano en la mañana con las categorías profesionales. Recuerda que la madrugada del domingo se atrasa el reloj una hora en Estados Unidos por el fin del horario de verano, así que todos los horarios indicados corresponden al nuevo horario estándar (EST).

Horarios de salida oficiales (hora de Nueva York / ET):

8:00 a.m. – División Profesional Masculina en Silla de Ruedas

8:02 a.m. – División Profesional Femenina en Silla de Ruedas

8:22 a.m. – Categoría Handcycle y Atletas con Discapacidad

8:35 a.m. – División Abierta Profesional Femenina

9:05 a.m. – División Abierta Profesional Masculina

9:10 a.m. – Ola 1

9:45 a.m. – Ola 2

10:20 a.m. – Ola 3

10:55 a.m. – Ola 4

11:30 a.m. – Ola 5

Horarios según tu zona en Estados Unidos y México

Si sigues la maratón desde fuera de Nueva York, estos son los horarios equivalentes del inicio de la carrera:

Nueva York / Miami / Washington D.C. (ET): 9:05 a.m. – salida profesional masculina

Chicago / Houston / Dallas (CT): 8:05 a.m.

Denver (MT): 7:05 a.m.

Los Ángeles / San Francisco (PT): 6:05 a.m.

Ciudad de México / CDMX: 8:05 a.m.

La mayoría de los corredores cruzará la meta entre 3:30 p.m. y 6:30 p.m. (hora de Nueva York).

La Maratón de Nueva York 2025 reúne a 55 000 corredores en una fiesta de 26.2 millas. (Foto: @MichaelLangeNYC)

¿Dónde ver la Maratón de Nueva York 2025 EN VIVO?

La transmisión oficial estará disponible tanto en televisión como en streaming.

En Estados Unidos:

TV: ESPN2 y ABC7/WABC-TV (de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. ET)

ESPN2 y ABC7/WABC-TV (de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. ET) Streaming: ESPN App y ABC7NY.com, con cobertura extendida desde la línea de meta hasta las 6:00 p.m. ET

En México:

TV: ESPN 2

ESPN 2 Streaming: Star+ y ESPN App (desde las 7:00 a.m. hora CDMX)

Los espectadores también pueden seguir a sus corredores favoritos en tiempo real mediante la aplicación oficial NYRR (New York Road Runners), que ofrece seguimiento GPS, mapas, clasificaciones y resultados en vivo.

