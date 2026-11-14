La quinta edición de Stream Fighters se celebra este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, con Westcol y Blessd como protagonistas del combate estelar de una cartelera de diez enfrentamientos. El espectáculo comenzará a las 6:00 p. m. (hora colombiana), mientras que la apertura de puertas está programada para las 4:00 p. m. Los aficionados de Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile y otros países podrán seguir la transmisión EN VIVO a través de Kick, en el canal oficial de Westcol, donde se emitirá el evento por internet.

¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 hoy?

El espectáculo de Stream Fighters 5 comenzará a las 6:00 p. m. en Colombia, este sábado 14 de noviembre. La organización programó la apertura de puertas del Coliseo MedPlus dos horas antes, a las 4:00 p. m., para recibir al público que asistirá a la quinta edición del evento.

Es importante diferenciar el inicio del espectáculo del comienzo de cada combate: las 6:00 p. m. corresponden al horario anunciado para el show, pero no se ha publicado un cronograma oficial con la hora exacta de cada pelea. Por tanto, los enfrentamientos se desarrollarán durante la programación del evento y su orden efectivo podría variar.

¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 en Perú, México, Estados Unidos y otros países?

La organización publicó los horarios internacionales para que los espectadores puedan seguir el espectáculo desde diferentes regiones. Estos son los horarios correspondientes al inicio del show del sábado 14 de noviembre:

País Horario Fecha Colombia 6:00 p. m. Sábado 14 Perú 6:00 p. m. Sábado 14 Ecuador 6:00 p. m. Sábado 14 México (CDMX) 5:00 p. m. Sábado 14 Venezuela 7:00 p. m. Sábado 14 Estados Unidos (Este) 6:00 p. m. Sábado 14 Estados Unidos (Pacífico) 3:00 p. m. Sábado 14 Chile 8:00 p. m. Sábado 14 Argentina 8:00 p. m. Sábado 14 España 12:00 a. m. Domingo 15

Los horarios corresponden a la programación oficial publicada por Stream Fighters.

¿En qué canal transmiten Stream Fighters 5 EN VIVO?

La transmisión de Stream Fighters 5 estará disponible en el canal oficial de Westcol en Kick. La plataforma permitirá seguir el espectáculo desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles con su aplicación.

Para acceder a la cobertura EN VIVO, sigue estos pasos:

Ingresa a Kick.com. Busca el canal oficial de Westcol o accede directamente a kick.com/westcol. Entra a la transmisión de Stream Fighters 5. Selecciona el reproductor para seguir el espectáculo EN DIRECTO.

Según la información publicada por Win Sports, la transmisión principal estará disponible gratuitamente en el canal de Westcol en Kick.

Win Sports+1

¿Cuál es la cartelera completa de Stream Fighters 5?

La quinta edición presenta diez enfrentamientos, con Westcol vs. Blessd como combate principal mediante robots humanoides. También destacan La Divaza vs. Andrea Valdiri, Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro y el enfrentamiento por parejas de Alexa Torrex y Karola Alcendra contra Beba y Yaya.

Esta es la cartelera anunciada por la organización:

Orden Peleas del Stream Fighters 5 1 Westcol vs. Blessd 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri 3 Sebastucho vs. Leandro 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya 6 Herrera vs. JH de la Cruz 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín 8 El Agropecuario vs. Daren 9 Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito 10 Reydelacity vs. Wegotkicks

La organización advierte que el orden de los enfrentamientos puede variar durante la velada. Por ello, la numeración corresponde a la cartelera anunciada y no garantiza la secuencia definitiva de las peleas.

¿Dónde se realiza Stream Fighters 5?

Stream Fighters 5 se realizará en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ubicado en la Calle 80 km 1,5, vía Cota. El recinto tiene capacidad para más de 20.000 espectadores y recibirá a los participantes y asistentes de la quinta edición.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Apertura de puertas: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Inicio del show: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Ciudad: Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia. Recinto: Coliseo MedPlus.

Coliseo MedPlus. Show musical: Kris R.

La organización del evento está a cargo de Westcol y Spoon Media Group, con Stake y Kick como marcas presentadoras.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Stream Fighters 5

¿Stream Fighters 5 se puede ver gratis?

Sí. Win Sports informó que la transmisión principal estará disponible gratuitamente en el canal de Westcol en Kick.

¿Westcol y Blessd pelearán directamente?

No. El enfrentamiento principal será mediante robots humanoides: Westcol y Blessd operarán sus respectivos robots, que serán los que se enfrenten en el ring.

¿A qué hora abren las puertas del Coliseo MedPlus?

Las puertas abrirán a las 4:00 p. m. del sábado 14 de noviembre, mientras que el espectáculo comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia.

¿Cuántas peleas tendrá Stream Fighters 5?

La cartelera oficial contempla diez enfrentamientos, incluido el combate especial de robots entre Westcol y Blessd.