La expectativa está por las nubes. El evento Supernova Génesis 2026 se perfila como uno de los espectáculos más comentados del año, combinando boxeo, entretenimiento y figuras del mundo digital en una sola noche que promete romper récords de audiencia. La cita será este domingo 26 de abril de 2026, con inicio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en la imponente Arena Ciudad de México, escenario que albergará a miles de fanáticos listos para vivir una velada única.

La cartelera llega cargada de emociones, pero todas las miradas están puestas en la pelea estelar entre Alana Flores y Flor Vigna, un combate que ha generado enorme expectativa en redes sociales y que promete ser uno de los momentos más intensos de la noche. Además, el evento reunirá a otros creadores de contenido y celebridades que buscarán demostrar su nivel arriba del ring, elevando aún más el hype de esta edición.

Con una producción de primer nivel, invitados especiales y una mezcla de deporte y espectáculo, Supernova Génesis 2026 apunta a convertirse en un fenómeno global. Si no quieres perderte ningún detalle y deseas ver todas las peleas EN VIVO, sigue leyendo y descubre cómo y dónde disfrutar este evento desde México, Estados Unidos y otros países.

¿A qué hora ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy 26 de abril?

El evento Supernova Génesis 2026 arrancará en horario estelar desde México, con una transmisión que se adaptará a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde la Arena Ciudad de México, por lo que es importante tener en cuenta la conversión horaria según tu país para seguir cada pelea en vivo sin perderte ningún detalle.

México (CDMX): 19:00

19:00 Estados Unidos: 21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT

21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT España: 03:00 (madrugada del lunes)

03:00 (madrugada del lunes) Perú: 20:00

20:00 Colombia: 20:00

20:00 Ecuador: 20:00

20:00 Venezuela: 21:00

21:00 Bolivia: 21:00

21:00 Chile: 22:00

22:00 Paraguay: 22:00

22:00 Argentina: 22:00

22:00 Uruguay: 22:00

¿Dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO desde México, EE. UU. y más países?

La transmisión oficial del Supernova Génesis 2026 estará a cargo de Netflix, que llevará el evento EN VIVO a nivel global. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas, incluida la estelar, desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional. La plataforma continúa apostando por los eventos en vivo, integrando este tipo de espectáculos deportivos dentro de su catálogo.

Para acceder, solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, ya que está incluido dentro del servicio, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.

Cartelera completa del Supernova Génisis 2026

Alana Flores vs. Florencia Vigna.

Milica vs. Ari Geli.

Mario Bautista vs. Aaron Mercury.

El Abraham vs. Nando.

Lupita Villalobos vs Kim. Shantal.

Lonche vs. Willito.