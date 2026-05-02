El Derby de Kentucky 2026 tendrá como gran figura a Renegade con Irad Ortiz Jr., pero llega una nómina de 20 ejemplares con varios contendientes serios como Albus, Intrepido, The Puma y Chief Wallabee, en una carrera que se largará este sábado 2 de mayo a las 16:57 horas de la CDMX (6:57 p.m. ET / 3:57 p.m. PT) , en la mítica pista de Churchill Downs. La cita reunirá a jinetes de primer nivel internacional y a algunos de los mejores tresañeros del planeta, en busca de la tradicional manta de rosas que distingue al ganador del Derby.

Para la afición de Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, el atractivo crece por la presencia de jinetes latinos protagonistas y por una oferta de transmisión multiplataforma que permite seguir cada detalle desde la televisión o el streaming. En Estados Unidos, la señal principal correrá a cargo de NBC, con streaming en Peacock TV; mientras que en México y el resto de la región el Derby se podrá disfrutar a través de ESPN y Disney Plus Premium, con coberturas previas, análisis y contenido exclusivo.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmiten el Derby de Kentucky 2026?

La carrera principal del Derby de Kentucky 2026 está programada para este sábado 2 de mayo, a las 6:57 p.m. ET (4:57 p.m. tiempo de la Ciudad de México). En Estados Unidos, la transmisión será por NBC con streaming en Peacock TV; en México y en el resto de Latinoamérica, la señal estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium, con relatos y análisis en español.

Puedes ajustar los husos según tu línea editorial; aquí te dejo la tabla con todos los países de Latinoamérica en formato listo para publicar.

PAÍSES HORARIO DE LARGADA CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 6:57 p.m. ET / 3:57 p.m. PT NBC, Peacock TV México 4:57 p.m. (CDMX) ESPN, Disney Plus Premium Argentina 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Bolivia 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Brasil 7:57 p.m. (Brasilia) ESPN, Disney Plus Premium Chile 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Colombia 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Costa Rica 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Cuba 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Ecuador 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium El Salvador 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Guatemala 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Honduras 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Nicaragua 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Panamá 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Paraguay 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Perú 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Puerto Rico 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium República Dominicana 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Uruguay 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Venezuela 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium

Este es el orden de salida que tendrán los caballos en el derby de Kentucky 2026

El sorteo de puestos es clave para entender cómo puede desarrollarse la carrera, especialmente en un campo de 20 participantes donde los cajones interiores o muy abiertos condicionan la estrategia. Este es el orden de salida previsto para el Derby de Kentucky 2026:

PUESTO CABALLO JINETE 1 Renegade Irad Ortiz Jr. 2 Albus Manny Franco 3 Intrepido Héctor Barrios 4 Litmus Test Martin Garcia 5 Right to Party Chris Elliott 6 Commandment Luis Saez 7 Danon Bourbon Atsuya Nishimura 8 So Happy Mike Smith 9 The Puma Javier Castellano 10 Wonder Dean Ryusei Sakai 11 Incredibolt Jamie Torres 12 Chief Wallabee Junior Alvarado 13 Silent Tactic — 14 Potente Juan Hernandez 15 Emerging Market Flavien Prat 16 Pavlovian Edwin Maldonado 17 Six Speed Brian Hernandez Jr. 18 Further Ado John Velazquez 19 Golden Tempo Jose Ortiz 20 Fulleffort —

¿Cuántos son los caballos que participarán en el Derby de Kentucky 2026?

En total, serán 20 los caballos programados para disputar el Derby de Kentucky 2026, el máximo permitido en la prueba cumbre de Churchill Downs. Todos han clasificado a través del sistema de puntos en la ruta al Derby, lo que garantiza un campo de altísimo nivel competitivo.

Lista completa de caballos y jinetes:

Renegade – Irad Ortiz Jr.

Albus – Manny Franco

Intrepido – Héctor Barrios

Litmus Test – Martin Garcia

Right to Party – Chris Elliott

Commandment – Luis Saez

Danon Bourbon – Atsuya Nishimura

So Happy – Mike Smith

The Puma – Javier Castellano

Wonder Dean – Ryusei Sakai

Incredibolt – Jamie Torres

Chief Wallabee – Junior Alvarado

Silent Tactic – (inscrito, sujeto a decisión final)

Potente – Juan Hernandez

Emerging Market – Flavien Prat

Pavlovian – Edwin Maldonado

Six Speed – Brian Hernandez Jr.

Further Ado – John Velazquez

Golden Tempo – Jose Ortiz

Fulleffort – (inscrito, sujeto a decisión final)

¿Quién es el favorito para ganar el Derby de Kentucky?

Para las apuestas, el nombre que sobresale es Renegade, que llega con la combinación ideal de forma, clase y un jinete de élite como Irad Ortiz Jr. Su campaña previa lo ubica como el caballo a batir, pero en un Derby con 20 participantes nada está garantizado.

Orden de favoritismo (del mayor al menor):

Renegade – Gran favorito por rendimiento y jerarquía. So Happy – Rematador peligroso si el paso es fuerte. The Puma – Muy versátil, capaz de colocarse bien desde el cajón 9. Chief Wallabee – Caballo duro y constante, ideal para estar siempre en la pelea. Further Ado – Regular en la distancia, siempre cerca del dinero. Commandment – Perfil ofensivo, clave en el desarrollo del tren de carrera. Emerging Market – Puntero que puede alargar la punta si fracciona cómodo. Albus – En ascenso, puede sorprender en la recta final. Intrepido – Potro progresivo, candidato a completar trífectas y súper. Resto del lote – Outsiders que dependen de un desarrollo favorable o errores de los favoritos.

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Derby de Kentucky 2026

¿Cuándo se corre el Derby de Kentucky 2026?

El sábado 2 de mayo de 2026, en Churchill Downs, Louisville, Kentucky.

¿A qué hora es la carrera principal en México?

A las 16:57 horas de la Ciudad de México.

¿Por dónde se puede ver en Estados Unidos?

Por NBC en TV y Peacock TV vía streaming.

¿Dónde verlo en México y en el resto de Latinoamérica?

Por ESPN en TV y Disney Plus Premium vía streaming.

¿Cuántos caballos participan en esta edición?

Están programados 20 caballos de tres años.

¿Quién es el gran favorito previo?

Renegade, montado por Irad Ortiz Jr.