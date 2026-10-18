El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, en una nueva edición de uno de los desfiles de moda más reconocidos a nivel internacional. El esperado evento reunirá a destacadas modelos y figuras del entretenimiento en una pasarela que combinará moda, música y espectaculares propuestas visuales.

La nueva edición del desfile de Victoria’s Secret genera expectativa entre los seguidores de la moda. Se confirmó la presencia de Gigi Hadid, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion. Como en años anteriores, el espectáculo busca captar la atención del público internacional con diseños llamativos, una puesta en escena de gran producción y la participación de reconocidas figuras de la industria.

¿A qué hora empieza el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El desfile iniciará a las 4:30 p.m. (PT) y 7:30 p. m. (ET). El after-party/post-show está previsto para las 5:45 p. m. PT / 8:45 p. m. ET. Se anuncian sorpresas y momentos especiales tras bambalinas.

Horarios en EE.UU. para ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Países VSFS After-party Estados Unidos (PT) 4:30 p. m. PT 5:45 p. m. PT Estados Unidos (CT) 6:30 p. m. CT 6:45 p. m. CT Estados Unidos (MT) 5:30 p. m. MT 7:45 p. m. MT Estados Unidos (ET) 7:30 p. m. ET 8:45 p. m. ET

Horarios en el mundo para ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Países VSFS México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala 17:30 Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 18:30 Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Rep. Dominicana, Cuba y Canadá 19:30 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 20:30 Reino Unido 00:30 (19/10) España, Alemania, Francia e Italia 01:30 (19/10)

¿Dónde ver el desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se transmitirá de forma completamente gratuita y sin necesidad de suscripción; solo necesitas ingresar al Canal Oficial de Victoria’s Secret en YouTube.

Si quieres vivir el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 After Party por TikTok de la cuenta oficial de la marca.

En Estados Unidos, por primera vez en la historia del evento, se transmitirá EN VIVO en 10 cines selectos de la cadena AMC Theatres en ciudades principales de Estados Unidos.

Lista de las modelos del Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Adriana Lima

Gigi Hadid

Joan Smalls

Imaan Hammam

Anok Yai

Candice Swanepoel

Ashley Graham

Abby Champion

Alex Consani

Paloma Elsesser

Devyn Garcia

Liu Wen

Precious Lee

¿Qué artistas cantarán durante la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Megan Thee Stallion representará al hip-hop y Megan Moroney llevará la propuesta de country. También se confirmó la presencia de Tate McRae y KATSEYE.

Esta mezcla de talento internacional, realización técnica de alto nivel y distribución híbrida busca satisfacer tanto a quienes valoran la espectacularidad de la alfombra rosa como a los amantes del detalle en vestuario, belleza y puesta en escena.

Al combinar plataformas de streaming y redes sociales oficiales, la marca refuerza su presencia digital y responde a la demanda de experiencias accesibles, inmediatas y globales.