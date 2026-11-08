La Fórmula 1 cierra su última gira por el continente americano con el esperado Gran Premio de Brasil 2026 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Tras la coronación de Kimi Antonelli en la Ciudad de México, Mercedes llega a Sao Paulo con la mira puesta en sellar matemáticamente el Campeonato de Constructores. La escudería alemana necesita ampliar su ventaja sobre Ferrari por apenas tres puntos este domingo 8 de noviembre para asegurar ambos títulos de la temporada. A continuación, consulta los horarios y guía de canales TV de la carrera de la ronda 20 de la actual temporada de la categoría ‘reina’ del automovilismo.

La grilla de salida presentará novedades destacadas, resaltando el debut oficial del joven brasileño Rafael Câmara al volante del monoplaza de Haas ante su afición local. El líder de la Fórmula 2 fue promovido de emergencia tras la salida definitiva de Esteban Ocon del equipo norteamericano tras el pasado GP de Brasil 2026. El piloto paulista de 21 años enfrentará un fin de semana de alto aprendizaje en el trazado de casa, asumiendo el asiento titular para el cierre del campeonato.

Por su parte, Ferrari arriba a territorio brasileño buscando superar la tensión interna sufrida entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras su roce en el Hermanos Rodríguez. El director de la Scuderia, Fred Vasseur, sostuvo reuniones clave para definir las reglas de combate en pista entre sus dos pilotos, quienes disputan palmo a palmo el subcampeonato mundial frente a Max Verstappen. Mientras tanto, en Cadillac, el estadounidense Colton Herta disputará la sesión de Prácticas Libres para obtener los puntos finales de su Superlicencia.

Para los aficionados en Estados Unidos, México y Latinoamérica, la carrera de 71 vueltas se transmitirá en vivo durante la tarde de este domingo a través de las señales de ESPN vía Disney+ Premium, DAZN F1 y la plataforma oficial F1 TV Pro. La previsión meteorológica señala un alto porcentaje de humedad y probabilidad de lluvia intermitente sobre Sao Paulo, un factor climático histórico que suele alterar las estrategias de boxes y regalar una de las competencias más espectaculares del calendario.

La carrera del GP de Brasil 2026 se realizará en el Autódromo José Carlos Pace. (Foto: DANIEL CARDENAS / ANADOLU / ANADOLU / AFP) / DANIEL CARDENAS

¿A qué hora empieza el GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 8 de noviembre a partir de las 11:00 horas (Centro de México), 12:00 horas (Perú y Colombia), 14:00 horas (Argentina) y 18:00 horas (España), en lo que será la vigésima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1. A continuación, te comparto los horarios para el resto de países de Latinoamérica:

Horarios México*, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica Perú, Ecuador**, Colombia y Panamá Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico Argentina, Brasil, Chile**, Paraguay y Uruguay España*** Viernes 06/11: Práctica libre 1 09:30 10:30 11:30 12:30 16:30 Viernes 06/11: Práctica libre 2 13:00 14:00 15:00 16:00 20:00 Sábado 07/11: Práctica libre 3 08:30 09:30 10:30 11:30 15:30 Sábado 07/11: Clasificación 12:00 13:00 14:00 15:00 19:00 Domingo 08/11: Carrera 11:00 12:00 13:00 14:00 18:00

* En México es el horario de Zona Centro. una hora más en Zona Sureste, una menos en Zona Pacífico y dos menos en Zona Noroeste.

** En el caso de Ecuador debe considerarse una hora menos en las Islas Galápagos y dos horas menos en el Chile Insular

*** En España, es una hora menos en las Islas Canarias

Horarios del GP de Brasil 2026 en Estados Unidos

Para seguir la actividad del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 desde Estados Unidos, estos son los horarios oficiales para cada huso horario del país.

Zona horaria (EE. UU.) Ciudades de referencia Inicio de la carrera del 08/11 ET (Eastern Time) Miami, Nueva York, Atlanta. 13:00 ET (1:00 PM) CT (Central Time) Houston, Dallas, Chicago. 12:00 CT (12:00 PM) MT (Mountain Time) Denver, Salt Lake City, Phoenix. 11:00 MT (11:00 AM) PT (Pacific Time) Los Ángeles, Las Vegas, Seattle. 10:00 PT (10:00 AM)

¿Dónde ver GP de México en México?

La transmisión del GP de Brasil 2026 en México estará a cargo de los siguientes canales:

Sky Sports

Izzi

F1 TV Pro

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de Brasil 2026 por SKY Sports, SKY Plus y F1 TV. (Foto: DANIEL CARDENAS / ANADOLU / ANADOLU / AFP y Composición Canva - Gestión Mix)

Canales de TV para ver GP de México EN VIVO GRATIS

España: DAZN F1

Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney Plus Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: ESPN vía Disney+ Premium

Centroamérica y El Caribe: ESPN vía Disney+

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.