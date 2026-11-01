El Gran Premio de México de Fórmula 1 vuelve a encender los motores en la capital azteca con una jornada que promete máxima adrenalina sobre el asfalto. La esperada carrera se disputará este domingo 1 de noviembre en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario histórico que reunirá a miles de aficionados dispuestos a vivir la fiesta del automovilismo mundial en las curvas del mítico Foro Sol. ‘Checo’ Pérez volverá a competir en su país y buscará el podio que le permita sumar sus primeros puntos en la temporada.
Sin embargo, los reflectores apuntarán a Kimi Antonelli, quien tiene la posibilidad de hacer historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Mercedes tiene la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la categoría, superando un récord que Sebastián Vettel posee desde el 2010.
¿A qué hora empieza el Gran Premio de México?
Los horarios del Gran Premio de México 2026. La carrera (de 56 vueltas) se realizará en los siguientes:
|País
|Hora de la carrera
|México (CDMX)
|14:00 horas
|Costa Rica
|14:00 horas
|Guatemala
|14:00 horas
|El Salvador
|14:00 horas
|Perú
|15:00 horas
|Colombia
|15:00 horas
|Ecuador
|15:00 horas
|Panamá
|15:00 horas
|Venezuela
|16:00 horas
|Rep. Dominicana
|16:00 horas
|Bolivia
|16:00 horas
|Argentina
|17:00 horas
|Chile
|17:00 horas
|Uruguay
|17:00 horas
|Paraguay
|17:00 horas
|Brasil
|17:00 horas
|España
|21:00 horas
Horarios del GP México en Estados Unidos
Para seguir la actividad del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 desde Estados Unidos, estos son los horarios oficiales para cada huso horario del país.
|Zona horaria (EE. UU.)
|Ciudades de referencia
|Inicio de la carrera
|ET (Eastern Time)
|Miami, Nueva York, Atlanta.
|15:00 ET (3:00 PM)
|CT (Central Time)
|Houston, Dallas, Chicago.
|14:00 CT (2:00 PM)
|MT (Mountain Time)
|Denver, Salt Lake City, Phoenix.
|13:00 MT (1:00 PM)
|PT (Pacific Time)
|Los Ángeles, Las Vegas, Seattle.
|12:00 PT (12:00 PM)
¿Dónde ver GP de México en México?
La transmisión del Gran Premio de México en México estará a cargo de los siguientes canales:
- Canal 5 (Televisión abierta)
- Izzi
- Sky Sports
- F1 TV Pro
Canales de TV para ver GP de México EN VIVO GRATIS
- España: DAZN F1
- Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney Plus
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN vía Disney Plus+
- Venezuela y Bolivia: ESPN vía Disney Plus
- Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN vía Disney+
- Costa Rica, Guatemala y El Salvador: ESPN vía Disney+
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.