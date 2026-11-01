El Gran Premio de México de Fórmula 1 vuelve a encender los motores en la capital azteca con una jornada que promete máxima adrenalina sobre el asfalto. La esperada carrera se disputará este domingo 1 de noviembre en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario histórico que reunirá a miles de aficionados dispuestos a vivir la fiesta del automovilismo mundial en las curvas del mítico Foro Sol. ‘Checo’ Pérez volverá a competir en su país y buscará el podio que le permita sumar sus primeros puntos en la temporada.

Sin embargo, los reflectores apuntarán a Kimi Antonelli, quien tiene la posibilidad de hacer historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Mercedes tiene la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la categoría, superando un récord que Sebastián Vettel posee desde el 2010.

¿A qué hora empieza el Gran Premio de México?

Los horarios del Gran Premio de México 2026. La carrera (de 56 vueltas) se realizará en los siguientes:

País Hora de la carrera México (CDMX) 14:00 horas Costa Rica 14:00 horas Guatemala 14:00 horas El Salvador 14:00 horas Perú 15:00 horas Colombia 15:00 horas Ecuador 15:00 horas Panamá 15:00 horas Venezuela 16:00 horas Rep. Dominicana 16:00 horas Bolivia 16:00 horas Argentina 17:00 horas Chile 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Paraguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas España 21:00 horas

Horarios del GP México en Estados Unidos

Para seguir la actividad del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 desde Estados Unidos, estos son los horarios oficiales para cada huso horario del país.

Zona horaria (EE. UU.) Ciudades de referencia Inicio de la carrera ET (Eastern Time) Miami, Nueva York, Atlanta. 15:00 ET (3:00 PM) CT (Central Time) Houston, Dallas, Chicago. 14:00 CT (2:00 PM) MT (Mountain Time) Denver, Salt Lake City, Phoenix. 13:00 MT (1:00 PM) PT (Pacific Time) Los Ángeles, Las Vegas, Seattle. 12:00 PT (12:00 PM)

¿Dónde ver GP de México en México?

La transmisión del Gran Premio de México en México estará a cargo de los siguientes canales:

Canal 5 (Televisión abierta)

Izzi

Sky Sports

F1 TV Pro

Canales de TV para ver GP de México EN VIVO GRATIS

España: DAZN F1

Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney Plus

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN vía Disney Plus+

Venezuela y Bolivia: ESPN vía Disney Plus

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN vía Disney+

Costa Rica, Guatemala y El Salvador: ESPN vía Disney+

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.