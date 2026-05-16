Este sábado 16 de mayo, el Intuit Dome de Inglewood en Los Angeles, California, será el escenario de un evento de artes marciales mixtas totalmente imperdible. Sigue el combate de Nate Díaz vs. Mike Perry, por el peso wélter, en lo que será la coestelar de una cartelera que es protagonizada por Ronda Rousey y Gina Carano. Aquí te dejaré con todos los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir todas las incidencias del combate.

Mira los horarios y canales que pasan la pelea de Nate Díaz vs. Mike Perry por evento de MMA, este sábado 16 de mayo, desde el Intuit Dome de Inglewood. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿A qué hora empieza Nate Díaz vs. Mike Perry desde México y Estados Unidos?

La transmisión del evento de Nate Díaz vs. Mike Perry iniciará a partir de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT o 7:00 p.m. Centro de México, en lo que será el arranque de la cartelera estelar de esta jornada de MMA en Los Angeles.

¿Qué canal transmite pelea Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO en México y USA?

No te pierdas la transmisión del evento de MMA donde Nate Díaz vs. Mike Perry protagonizarán el combate coestelar de la noche a través de la plataforma de Netflix, única opción desde México y Estados Unidos o cualquier parte del mundo.

Cartelera Nate Díaz vs. Mike Perry por evento de MMA

A continuación, te dejo con la cartelera completa de lo que será este evento de MMA con Nate Díaz vs. Mike Perry como combate coestelar.

Cartelera estelar

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Cartelera preliminar

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins

Hora, TV y dónde ver Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Sábado 16 de mayo de 2026 Lugar: Intuit Dome de Inglewood, Los Angeles, California, Estados Unidos.

Intuit Dome de Inglewood, Los Angeles, California, Estados Unidos. Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. México

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. México Canal TV / Streaming: NETFLIX