Este domingo 2 de agosto, los estudios de Mega, ubicados en Santiago, será el epicentro de la belleza y el talento con la gran final del Miss Universo Chile 2026. Trece candidatas, destacadas por su preparación en oratoria, pasarela, labor social y desarrollo personal, buscarán la corona que actualmente ostenta María Ignacia Moll Bilbao, Miss Universo Chile 2025. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del concurso de belleza? Aquí te contamos todo los que necesitas saber para que puede ver la gala de la mujer chilena más bella del año en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

Las 13 aspirantes al título de Miss Universo Chile 2026 se presentan en el escenario de Santiago durante la fase de evaluación del certamen de belleza. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

El jurado de esta edición del Miss Universo Chile, integrado por destacadas personalidades de la moda, la comunicación y la cultura, evaluará mucho más que la belleza física. Buscan autenticidad, liderazgo y un impacto positivo en la sociedad. Entre las favoritas, nombres como Viviana Nunes (presidenta), Carolina de Moras, Camila Andrade, Josefina Montané y Edgardo Navarro ya generan gran expectación en redes sociales.

La cobertura televisiva iniciará con la alfombra roja y la antesala para dar paso a la gala desde las 22:15 horas de Santiago (11pm ET / 8pm PT). El evento podrá verse en otros países y regiones conforme a sus respectivos husos horarios.

La cobertura del Miss Universo Chile 2026 estará a cargo de Mega Televisión en señal abierta y un React en vivo por el Canal de Youtube Oficial de Mega. Para el público latino que reside en los Estados Unidos o en cualquier país donde te encuentres, se recomienda el uso de un VPN legal y seguro para acceder a la transmisión local del concurso de belleza.

A continuación, te comparto la lista de horarios y canales de TV para que puedas ver el Miss Universo Chile 2026:

Señal en vivo de Mega TV para la cobertura del certamen de belleza Miss Universo Chile 2026 desde Santiago mediante televisión abierta y plataformas online. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Miss Universo Chile 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming Chile 22:15 Mega TV Estados Unidos 11:15 pm ET / 8:15 pm PT VPN México 20:15 VPN Honduras 20:15 VPN Nicaragua 20:15 VPN El Salvador 20:15 VPN Guatemala 20:15 VPN Panamá 21:15 VPN Perú 21:15 VPN Colombia 21:15 VPN Ecuador 21:15 VPN Rep. Dominicana 22:15 VPN Cuba 22:15 VPN Canadá 22:15 VPN Venezuela 22:15 VPN Bolivia 22:15 VPN Argentina 23:15 VPN Brasil 23:15 VPN Paraguay 23:15 VPN Uruguay 23:15 VPN