Miami vuelve a convertirse esta noche en el punto de encuentro de una tradición que ha atravesado más de siete décadas de la cultura popular estadounidense. Bajo las luces del Adrienne Arsht Center, las representantes de los 50 estados y Washington D. C. disputarán la corona de Miss USA 2026 en una final cargada de simbolismo: el certamen celebra sus 75 años mientras intenta recuperar estabilidad tras una etapa reciente marcada por cambios internos y controversias.

La gala comenzará a las 8:00 p. m. del Este, aunque la hora será distinta para quienes la sigan desde California, Texas y otros estados del país. Y esta vez hay una diferencia importante respecto a lo anunciado originalmente: The CW no emitirá la final, que finalmente podrá verse en directo a través de Queen Beauty Network.

¿A qué hora empieza Miss USA 2026 en California, Florida y Texas?

La ceremonia de coronación está programada para las 8:00 p. m. ET, horario de Miami y de buena parte de la costa este. La diferencia horaria hará que la transmisión comience más temprano en Texas y California.

Estados de Estados Unidos Horarios California 5:00 p. m. PT Florida 8:00 p. m. ET Texas 7:00 p. m. CT

En Florida, por tanto, el público podrá conectarse a las 8:00 de la noche. En ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, la final comenzará a las 7:00 p. m.; en Los Ángeles, San Francisco, San Diego y el resto de California, la hora de inicio será las 5:00 p. m.

La sede de la competencia es el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, en Miami, donde Miss USA desarrolla este año las actividades de su 75.º aniversario.

Horarios de Miss USA 2026 en Estados Unidos

La final tendrá una única señal en directo, pero la hora dependerá de la zona desde la que se siga la transmisión.

Zona horaria Hora de inicio Este 8:00 p. m. Central 7:00 p. m. Montaña 6:00 p. m. Pacífico 5:00 p. m.

¿A qué hora ver Miss USA 2026 en las principales ciudades?

Ciudad Hora Miami 8:00 p. m. Orlando 8:00 p. m. Nueva York 8:00 p. m. Atlanta 8:00 p. m. Washington D. C. 8:00 p. m. Houston 7:00 p. m. Dallas 7:00 p. m. San Antonio 7:00 p. m. Austin 7:00 p. m. Chicago 7:00 p. m. Denver 6:00 p. m. Los Ángeles 5:00 p. m. San Francisco 5:00 p. m. Las Vegas 5:00 p. m. Seattle 5:00 p. m.

La emisión nacional está prevista para las 8:00 p. m. ET, equivalente a las 7:00 p. m. en la zona Central y a las 5:00 p. m. en la costa del Pacífico.

¿En qué canal transmiten Miss USA 2026 EN VIVO hoy?

Aquí está uno de los cambios más importantes de la jornada. Miss USA 2026 no será transmitido por The CW, pese a que esa cadena había sido anunciada inicialmente como la plataforma de televisión del certamen.

La organización informó días antes de la competencia que no consiguió resolver un problema contractual relacionado con los acuerdos de producción necesarios para mantener la transmisión en directo por la cadena. El evento, por ello, pasó nuevamente a Queen Beauty Network (QBN).

En consecuencia, no habrá un canal tradicional de TV que transmita Miss USA 2026 en Estados Unidos. La final podrá verse exclusivamente mediante la señal digital de QBN.

¿Dónde ver Miss USA 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial estará disponible a través de Queen Beauty Network, plataforma que emitirá en directo la gran final desde Miami.

El acceso puede realizarse desde:

El sitio web de Queen Beauty Network

La aplicación oficial de QBN

Apple TV

Otros dispositivos compatibles con la plataforma

QBN anunció la emisión de la competencia en directo para las 8:00 p. m. ET. TVLine señala además que el servicio ofrece una prueba gratuita de 30 días para nuevos suscriptores.

¿Por qué Miss USA 2026 ya no se verá por The CW?

La ruptura se produjo prácticamente en la víspera de la semana final. Miss USA y The CW habían anunciado previamente una relación para la emisión del certamen, pero el acuerdo no llegó a materializarse para la edición de 2026.

La organización explicó que surgieron problemas contractuales en sus acuerdos de producción y que, pese a intentar mantener la transmisión en directo por The CW, las partes no lograron alcanzar nuevas condiciones. La cadena también confirmó que no emitiría los concursos de Miss USA y Miss Teen USA este año.

El resultado es un giro relevante para una edición especialmente simbólica: la final que celebra los 75 años del certamen no tendrá televisión tradicional en Estados Unidos y volverá al terreno del streaming.

¿Quiénes son las candidatas de Miss USA 2026?

La competencia reúne a 51 representantes, una por cada estado de Estados Unidos y otra por el Distrito de Columbia. Pero el perfil de las concursantes de 2026 va bastante más allá del molde clásico con el que históricamente se ha asociado a este tipo de certámenes.

Entre ellas hay enfermeras, empresarias, ingenieras, exdeportistas y mujeres con experiencia en el ámbito militar. Algunas llegan después de años de preparación en concursos; otras han seguido trayectorias completamente distintas antes de aparecer en un escenario nacional.

La diversidad de historias forma parte del contexto de esta edición. Amber Uhler, de Michigan, ha hablado públicamente de la transformación personal que vivió tras perder cerca de 170 libras. Jade Kircus, de Georgia, llega al escenario nacional sin haber competido antes en un certamen de belleza y después de haber servido como oficial de guerra de superficie de la Marina de Estados Unidos.

Las candidatas que llegan con mayor atención a la final

Hablar de favoritas antes de la coronación exige cautela. No existe un ranking oficial que determine quién tiene mayores opciones y, hasta que el jurado revele sus resultados, cualquier pronóstico forma parte del análisis previo.

Sin embargo, varias concursantes han concentrado una atención especial durante la semana de Miss USA por sus historias, su experiencia o la cobertura que han recibido antes de la final.

Amber Uhler, Miss Michigan USA

Su participación ha despertado interés por el recorrido personal que precede a su llegada al certamen. Uhler ha compartido públicamente su proceso de pérdida de peso y transformación personal, una experiencia que se ha convertido en parte central de su historia en esta edición.

Jade Kircus, Miss Georgia USA

Su caso rompe con uno de los caminos más habituales hacia Miss USA. Kircus llegó al certamen tras participar en un proceso de selección abierto y sin experiencia previa en concursos de belleza. Antes de competir, fue oficial de la Marina estadounidense y trabajó como contratista para el Comando de Operaciones Especiales.

Kaitlyn Humphrey, Miss Arizona USA

Humphrey ha sido una de las participantes que ha aparecido en la cobertura previa a la final, especialmente al hablar de la preparación mental y emocional que exige llegar a un escenario nacional. También formó parte de las concursantes consultadas sobre sus rituales antes de la competencia.

Jenna Dykstra, Miss New York USA

La representante neoyorquina llega con una de las plataformas estatales de mayor visibilidad dentro del certamen. Durante los días previos también ha participado en la cobertura sobre los rituales y la preparación de las concursantes antes de la final.

Katarina Lengyel, Miss New Jersey USA

Lengyel ha sido otra de las participantes con presencia en la cobertura previa de la competencia, en la que ha hablado sobre el trabajo físico y mental que implica una preparación de este nivel.

Estos nombres no constituyen un orden oficial de favoritas. Son, más bien, algunas de las concursantes que han llegado a la final con mayor exposición pública en la previa de la coronación.

California, Florida y Texas: tres candidaturas bajo una atención especial

La presencia de California, Florida y Texas adquiere un interés adicional por el peso mediático de los tres estados y por el volumen de público que sigue el certamen desde sus principales ciudades.

Acacia McBride, representante de California, ha llamado la atención durante la competencia preliminar por un traje estatal inspirado en la figura de Queen Calafia. La candidata de Texas, por su parte, presentó una propuesta vinculada a los bluebonnets, una de las imágenes florales más reconocibles del estado.

Florida compite además con el impulso de ser anfitriona de la edición 2026. La final se desarrolla en Miami, lo que convierte a la representante local en una de las candidatas que competirán bajo mayor atención del público presente.

¿Quién presenta Miss USA 2026?

La conducción de la gran final estará a cargo de Kenya Moore e Ian Ziering.

Moore tiene una relación directa con la historia del concurso: fue coronada Miss USA en 1993. Ziering, conocido por su trabajo como actor en Beverly Hills, 90210, la acompañará en una ceremonia que reunirá además a decenas de antiguas titulares como parte de las actividades conmemorativas por el 75.º aniversario.

Audrey Eckert entregará la corona de Miss USA

La noche culminará con uno de los momentos centrales del certamen: la despedida de Audrey Eckert, representante de Nebraska y actual Miss USA.

Eckert coronará a su sucesora al final de la ceremonia, cerrando una edición que, además de elegir a una nueva representante nacional, funciona como celebración de los 75 años de historia del concurso.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss USA 2026

¿A qué hora empieza Miss USA 2026 en California?

La final comienza a las 5:00 p. m. en California, correspondiente a las 8:00 p. m. ET, horario oficial del inicio de la transmisión.

¿A qué hora empieza Miss USA 2026 en Florida?

En Florida, Miss USA 2026 comienza a las 8:00 p. m. ET.

¿A qué hora empieza Miss USA 2026 en Texas?

En la mayor parte de Texas, la transmisión comenzará a las 7:00 p. m. CT.

¿En qué canal de TV transmiten Miss USA 2026?

The CW no transmitirá Miss USA 2026. La final se verá en directo mediante la plataforma de streaming Queen Beauty Network.

¿Dónde ver Miss USA 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial estará disponible a través de Queen Beauty Network, desde su sitio web, aplicación y dispositivos compatibles.

¿Cuántas candidatas participan en Miss USA 2026?

Participan 51 concursantes, correspondientes a los 50 estados de Estados Unidos y al Distrito de Columbia.