QUEENS, NUEVA YORK (EE.UU.), 07/09/2025.- Lista de horarios y canales TV de diferentes países del mundo para mirar el juego entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner este domingo 7 de septiembre por la final del US Open 2025 desde el Arthur Ashe Stadium de Queens, Nueva York.
QUEENS, NUEVA YORK (EE.UU.), 07/09/2025.- Lista de horarios y canales TV de diferentes países del mundo para mirar el juego entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner este domingo 7 de septiembre por la final del US Open 2025 desde el Arthur Ashe Stadium de Queens, Nueva York. Foto de Corey Sipkin para AFP
La última batalla de los cuatro Grand Slam. El tenis español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP y vigente campeón del Roland Garros de la presente temporada, y el italiano Jannik Sinner, número 1 del ATP y actual monarca del Australian Open y Wimbledon, se ven las caras domingo 7 de septiembre en la gran final del US Open 2025 desde el Arthur Ashe Stadium, dentro del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows–Corona Park en Queens, Nueva York (EE.UU.). Sin duda, será uno de los capítulos más emocionantes en el mundo del tenis de esta nueva rivalidad que emula los buenos tiempos de Roger Federer y Rafael Nadal. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Abierto de Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Alcaraz y Sinner comienza desde las 20:00 de la noche en el horario peninsular (19:00 en Islas Canarias) en Movistar Plus+ a través de #Vamos por M+ (diales 8 y 53), Deportes por M+ (63) y Deportes 2 por M+ (64). Este juego no será televisado por Tennis TV ni en señal abierta por DMAX, ya que no cuentan con los derechos para transmitir el US Open.

Por otro lado, en los Estados Unidos, cuenta con múltiples opciones para ver el cotejo Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, a partir de las 2 pm ET (11 am PT), en ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán seguir el Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner por el canal ESPN y la plataforma online de Disney Plus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del US Open 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España20:00#Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus
Estados Unidos2 pm ET / 11 am PTESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+
México12:00ESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica12:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala12:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador12:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras12:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua12:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia13:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú13:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá13:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico14:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile14:00ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba14:00Tele Rebelde
Venezuela14:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina15:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay15:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay15:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil15:00ESPN y Disney Plus Premium
