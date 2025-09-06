La última batalla de los cuatro Grand Slam. El tenis español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP y vigente campeón del Roland Garros de la presente temporada, y el italiano Jannik Sinner, número 1 del ATP y actual monarca del Australian Open y Wimbledon, se ven las caras domingo 7 de septiembre en la gran final del US Open 2025 desde el Arthur Ashe Stadium, dentro del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows–Corona Park en Queens, Nueva York (EE.UU.). Sin duda, será uno de los capítulos más emocionantes en el mundo del tenis de esta nueva rivalidad que emula los buenos tiempos de Roger Federer y Rafael Nadal. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Abierto de Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Alcaraz y Sinner comienza desde las 20:00 de la noche en el horario peninsular (19:00 en Islas Canarias) en Movistar Plus+ a través de #Vamos por M+ (diales 8 y 53), Deportes por M+ (63) y Deportes 2 por M+ (64). Este juego no será televisado por Tennis TV ni en señal abierta por DMAX, ya que no cuentan con los derechos para transmitir el US Open.

Por otro lado, en los Estados Unidos, cuenta con múltiples opciones para ver el cotejo Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, a partir de las 2 pm ET (11 am PT) , en ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán seguir el Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner por el canal ESPN y la plataforma online de Disney Plus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del US Open 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming España 20:00 #Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus Estados Unidos 2 pm ET / 11 am PT ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+ México 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Costa Rica 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 12:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 14:00 Tele Rebelde Venezuela 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 15:00 ESPN y Disney Plus Premium