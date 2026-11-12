El escenario principal ya está configurado para la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy Awards en Las Vegas, gala transmitida internacionalmente por televisión y plataformas de streaming. | Crédito: latingrammy.com/es
El escenario principal ya está configurado para la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy Awards en Las Vegas, gala transmitida internacionalmente por televisión y plataformas de streaming. | Crédito: latingrammy.com/es
Ronie Bautista
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La 27.ª Entrega Anual de los reunirán a los mejores exponentes de la música latina este jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La ceremonia con Roselyn Sánchez como conductora comienza a las 8:00 p. m. ET (Hora del Este) / 5:00 p. m. PT (Hora del Pacífico) y tiene una duración aproximada de tres horas. A continuación, te compartimos los horarios en el mundo y la guía de canales que ofrecerán la cobertura de la antesala con la alfombra roja y la gala principal.

Desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, averigua dónde ver la ceremonia oficial y la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026. | Crédito: latingrammy.com/es / Composición Mag
Desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, averigua dónde ver la ceremonia oficial y la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026. | Crédito: latingrammy.com/es / Composición Mag

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p. m. en Nueva York, Miami y otras ciudades de la zona Este. En Chicago, Houston y Dallas, el horario anunciado corresponde a las 7:00 p. m. del Centro. Para el Pacífico, TelevisaUnivision publica las 8:00 p. m., que no debe confundirse esa emisión con el horario simultáneo del Este.

La cobertura de Noche de Estrellas arrancará a las 6:00 p. m. del Este por UNIMÁS, Galavisión y ViX. Univision se incorporará a las 7:00 p. m. del Este, hora que corresponde a la alfombra roja, no al inicio de la premiación en sí.

Zona o ciudadesInicio de la ceremonia anunciado
Este: Miami y Nueva YorkJueves 12, 8:00 p. m. ET
Centro: Houston, Dallas y ChicagoJueves 12, 7:00 p. m. CT
Pacífico: Los ÁngelesJueves 12, 8:00 p. m. PT, según el anuncio oficial

¿En qué canal transmiten los Latin Grammy 2026?

En Estados Unidos, los Latin Grammy 2026 se transmitirán por Univision, UNIMÁS y Galavisión, con streaming en ViX. Para Latinoamérica, las opciones son TNT y HBO Max; en Chile también se anuncia disponibilidad mediante DGO.

La cobertura digital Backstage Livestream comenzará a las 5:30 p. m. del Este en las redes de Univision, que ofrecerá una experiencia detrás de cámaras. La programación diferencia así tres bloques: el seguimiento digital, la alfombra roja y la entrega de premios.

TerritorioTelevisiónStreaming
Estados UnidosUnivision, UNIMÁS y GalavisiónViX
México y LatinoaméricaTNTMax

La entrega previa de los Latin Grammy donde se anuncian la mayoría de los ganadores se transmite de forma gratuita a nivel mundial en las redes sociales y el .

Asimismo, en México, Las Estrellas transmitirá los Latin Grammy Awards 2026 para el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro. Se tratará de una emisión posterior y en diferido a la gala del jueves 12.

Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC
Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC

Horarios de los Latin Grammy 2026 en Latinoamérica y el mundo

Estos son los horarios para Latinoamérica y el mundo que corresponden al inicio simultáneo de la ceremonia de los Latin Grammy Awards 2026, tomando como referencia las 8:00 p. m. del Este estadounidense.

País o ciudadPremiere DigitalAlfombra Roja (Noche de Estrellas)Inicio de la ceremonia
EE. UU. (Hora del Pacífico / Las Vegas)12:00 p. m.4:00 p. m.5:00 p. m.
México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica2:00 p. m.6:00 p. m.7:00 p. m.
EE. UU. (Hora del Este), Colombia, Perú, Ecuador continental y Panamá3:00 p. m.7:00 p. m.8:00 p. m.
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana4:00 p. m.8:00 p. m.9:00 p. m.
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile continental — Santiago5:00 p. m.9:00 p. m.10:00 p. m.
España — Canarias (Viernes 13 de noviembre)8:00 p. m. (jueves)0:00 a. m.1:00 a. m.
España — Madrid y Barcelona (Viernes 13 de noviembre)9:00 p. m. (jueves)1:00 a. m.2:00 a. m.

Nota: En Estados Unidos, la transmisión de la alfombra roja por UNIMÁS, Galavisión y ViX inicia una hora antes (6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT), mientras que Univision se suma a partir de las 7:00 p. m. ET. En Latinoamérica, el inicio de la previa regional puede variar según la programación local de TNT.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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