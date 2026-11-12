La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy Awards 2026 reunirán a los mejores exponentes de la música latina este jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La ceremonia con Roselyn Sánchez como conductora comienza a las 8:00 p. m. ET (Hora del Este) / 5:00 p. m. PT (Hora del Pacífico) y tiene una duración aproximada de tres horas. A continuación, te compartimos los horarios en el mundo y la guía de canales que ofrecerán la cobertura de la antesala con la alfombra roja y la gala principal.

Desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, averigua dónde ver la ceremonia oficial y la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026. | Crédito: latingrammy.com/es / Composición Mag

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p. m. en Nueva York, Miami y otras ciudades de la zona Este. En Chicago, Houston y Dallas, el horario anunciado corresponde a las 7:00 p. m. del Centro. Para el Pacífico, TelevisaUnivision publica las 8:00 p. m., que no debe confundirse esa emisión con el horario simultáneo del Este.

La cobertura de Noche de Estrellas arrancará a las 6:00 p. m. del Este por UNIMÁS, Galavisión y ViX. Univision se incorporará a las 7:00 p. m. del Este, hora que corresponde a la alfombra roja, no al inicio de la premiación en sí.

Zona o ciudades Inicio de la ceremonia anunciado Este: Miami y Nueva York Jueves 12, 8:00 p. m. ET Centro: Houston, Dallas y Chicago Jueves 12, 7:00 p. m. CT Pacífico: Los Ángeles Jueves 12, 8:00 p. m. PT, según el anuncio oficial

¿En qué canal transmiten los Latin Grammy 2026?

En Estados Unidos, los Latin Grammy 2026 se transmitirán por Univision, UNIMÁS y Galavisión, con streaming en ViX. Para Latinoamérica, las opciones son TNT y HBO Max; en Chile también se anuncia disponibilidad mediante DGO.

La cobertura digital Backstage Livestream comenzará a las 5:30 p. m. del Este en las redes de Univision, que ofrecerá una experiencia detrás de cámaras. La programación diferencia así tres bloques: el seguimiento digital, la alfombra roja y la entrega de premios.

Territorio Televisión Streaming Estados Unidos Univision, UNIMÁS y Galavisión ViX México y Latinoamérica TNT Max

La entrega previa de los Latin Grammy donde se anuncian la mayoría de los ganadores se transmite de forma gratuita a nivel mundial en las redes sociales y el canal de YouTube de La Academia Latina de la Grabación.

Asimismo, en México, Las Estrellas transmitirá los Latin Grammy Awards 2026 para el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro. Se tratará de una emisión posterior y en diferido a la gala del jueves 12.

Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC

Horarios de los Latin Grammy 2026 en Latinoamérica y el mundo

Estos son los horarios para Latinoamérica y el mundo que corresponden al inicio simultáneo de la ceremonia de los Latin Grammy Awards 2026, tomando como referencia las 8:00 p. m. del Este estadounidense.

País o ciudad Premiere Digital Alfombra Roja (Noche de Estrellas) Inicio de la ceremonia EE. UU. (Hora del Pacífico / Las Vegas) 12:00 p. m. 4:00 p. m. 5:00 p. m. México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica 2:00 p. m. 6:00 p. m. 7:00 p. m. EE. UU. (Hora del Este), Colombia, Perú, Ecuador continental y Panamá 3:00 p. m. 7:00 p. m. 8:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 4:00 p. m. 8:00 p. m. 9:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile continental — Santiago 5:00 p. m. 9:00 p. m. 10:00 p. m. España — Canarias (Viernes 13 de noviembre) 8:00 p. m. (jueves) 0:00 a. m. 1:00 a. m. España — Madrid y Barcelona (Viernes 13 de noviembre) 9:00 p. m. (jueves) 1:00 a. m. 2:00 a. m.

Nota: En Estados Unidos, la transmisión de la alfombra roja por UNIMÁS, Galavisión y ViX inicia una hora antes (6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT), mientras que Univision se suma a partir de las 7:00 p. m. ET. En Latinoamérica, el inicio de la previa regional puede variar según la programación local de TNT.