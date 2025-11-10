Luego de que Los Angeles Dodgers se quedaran con la Serie Mundial 2025, la temporada de la MLB finalizó y con ello llega la hora de conocer a los ganadores de los respectivos premios individuales. La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), serán los que definan a los mejores en diferentes categorías como el Jugador Más Valioso, CY Young, Novato del Año, Mánager del Año, entre otros.

Eso sí, los resultados se van a conocer desde el lunes 10 de noviembre hasta el jueves 13 del mismo mes, en lo que será una semana donde día a día iremos conociendo a diferentes ganadores. Aquí te dejo con los horarios y canales donde podrás ver la transmisión de los Premios 2025 de la MLB.

¿A qué hora empieza y qué canal transmite los premios MLB 2025?

Los Premios de la MLB 2025, a diferencia de otros deportes, no se realizan todos en un mismo día. La MLB decide que su premiación se realiza a lo largo de una semana y para esta temporada será desde el 10 hasta el 13 de noviembre. La hora de inicio será a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Este o 5:00 p.m. Ciudad de México y el canal de transmisión será MLB Network tanto en México como en Estados Unidos. Aquí te dejo con las categorías que serán premiadas en los diferentes días.

Lunes 10 de noviembre: Premio Jackie Robinson al Novato del Año

Premio Jackie Robinson al Novato del Año Martes 11 de noviembre: Premio al Mánager del Año

Premio al Mánager del Año Miércoles 12 de noviembre: Premio Cy Young

Premio Cy Young Jueves 13 de noviembre: Premio al Jugador Más Valioso (MVP)

Premios MLB 2025: categorías del evento

Jugador Más Valioso (MVP)

Liga Nacional: Shohei Ohtani (Dodgers), Kyle Schwarber (Phillies), Juan Soto (Mets).

Shohei Ohtani (Dodgers), Kyle Schwarber (Phillies), Juan Soto (Mets). Liga Americana: Aaron Judge (Yankees), Cal Raleigh (Mariners), José Ramírez (Guardians).

Manager del Año

Liga Nacional: Terry Francona (Reds), Pat Murphy (Brewers), Rob Thomson (Phillies).

Terry Francona (Reds), Pat Murphy (Brewers), Rob Thomson (Phillies). Liga Americana: John Schneider (Blue Jays), Stephen Vogt (Guardians), Dan Wilson (Mariners).

Novato del Año Jackie Robinson

Liga Nacional: Drake Baldwin (Braves), Caleb Durbin (Brewers), Cade Horton (Cubs).

Drake Baldwin (Braves), Caleb Durbin (Brewers), Cade Horton (Cubs). Liga Americana: Roman Anthony (Red Sox), Nick Kurtz (Athletics), Jacob Wilson (Athletics).

Premio Cy Young

Liga Nacional: Cristopher Sánchez (Phillies), Paul Skenes (Pirates), Yoshinobu Yamamoto (Dodgers).

Cristopher Sánchez (Phillies), Paul Skenes (Pirates), Yoshinobu Yamamoto (Dodgers). Liga Americana: Hunter Brown (Astros), Garrett Crochet (Red Sox), Tarik Skubal (Tigers).