Miss Universe Guatemala 2026 llega a su noche decisiva. Este sábado 8 de agosto, las 27 candidatas que compiten por la corona nacional se reunirán en la gala final de elección y coronación, donde se conocerá a la mujer que representará a Guatemala en la próxima edición de Miss Universe. El evento podrá seguirse EN VIVO por televisión y, para quienes se encuentren fuera del país, existen alternativas digitales.

La ceremonia comenzará a las 6:00 p. m. en Guatemala y tendrá como escenario el Salón 6 del Parque de la Industria, zona 9 de Ciudad de Guatemala. Canal Antigua confirmó la transmisión de la gala, mientras que la organización también ha difundido información sobre su cobertura digital.

¿A qué hora empieza Miss Guatemala Universo 2026 EN VIVO?

La gala final de Miss Universe Guatemala 2026 comenzará a las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto, de acuerdo con la información difundida por la organización del certamen.

Para los espectadores de Latinoamérica y Estados Unidos, estos son los horarios de inicio:

PAÍSES HORARIOS Guatemala 6:00 p. m. México (Ciudad de México) 6:00 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles) 5:00 p. m. Estados Unidos (Denver) 6:00 p. m. Perú 7:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. Estados Unidos (Chicago) 7:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. Bolivia 8:00 p. m. Chile 8:00 p. m. Puerto Rico 8:00 p. m. República Dominicana 8:00 p. m. Estados Unidos (Miami/Nueva York) 8:00 p. m. Argentina 9:00 p. m. Brasil 9:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Miss Guatemala Universo 2026?

La gala de elección y coronación será transmitida EN VIVO por Canal Antigua, que ha anunciado una cobertura especial para la noche del sábado. La televisora confirmó que la cita será a partir de las 6:00 p. m.

Para quienes quieran seguir el certamen por internet, la organización de Miss Universe Guatemala también ha difundido contenido de la gala a través de sus plataformas digitales. Antes de la ceremonia conviene revisar sus canales oficiales para acceder a la señal disponible para cada territorio.

¿Dónde será la final de Miss Universe Guatemala 2026?

La gala se realizará en el Salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala.

El recinto será el escenario en el que las 27 participantes buscarán convencer al jurado en la última etapa del proceso de selección. La organización anunció la fecha, hora y ubicación de la ceremonia, mientras que las entradas para asistir presencialmente fueron puestas a la venta mediante Eticket.

¿Quiénes participan en Miss Universe Guatemala 2026?

Un total de 27 candidatas compiten por la corona de Miss Universe Guatemala 2026. La lista reúne representantes de distintos departamentos, regiones y comunidades del país. La presentación oficial de las participantes se realizó el 2 de julio en Ciudad de Guatemala.

Estas son las candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de Guatemala:

Candidata Representación Yesenia Estefania Bol Valdez Alta Verapaz Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Beyfer Julisa Hernández Alvarado Baja Verapaz Thelma Gabriela Girón Recinos Chimaltenango Sophia Elaine Osorio Oliveros Chiquimula Daniella Paulina Gaulluser Illescas Ciudad Capital Geraldine Bliseth Tanche Barrios Ciudad de Quetzaltenango Evany Noemi Chun Fajardo Comunidad de Sordos Astrid Nicolle Méndez Vielman Departamento de Guatemala Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera Escuintla Mónica Alejandra Arévalo Meza Guatemala Centro Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Odeth Jaqueline Rosario García García Guatemala Oriente Ana Cristina de León Peñate Huehuetenango Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna Izabal Victoria Ninoshka Villatoro Lima Jalapa Stephanie Alexandra Claverie Ruiz Jutiapa Estrella Belén Castro Gómez Petén Nivia Guadalupe Jiménez Quetzaltenango Milagros María Alexandra Martínez Nova Retalhuleu María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Fatima Monserrat Martínez Escobar San Marcos Margarita de Lourdes del Cid Morataya Santa Rosa Karime Yaneli Veloso Gramajo Suchitepéquez Edna Yaneth Gutierrez Chacón Totonicapán María Ines Rossal Castañeda Zacapa

Entre las participantes aparecen perfiles diversos. Por ejemplo, Carlota Vanegas, representante de Antigua Guatemala, tiene 41 años y busca demostrar que la edad no constituye una barrera para alcanzar objetivos personales; mientras que Geraldine Tánchez, de Quetzaltenango, es abogada y notaria. Mónica Arévalo, de Guatemala Centro, estudia Nutrición Clínica, y Debbie Ruiz representa a Guatemala en Estados Unidos.

¿Qué está en juego en la gala?

La ganadora recibirá la corona nacional y tendrá la misión de representar a Guatemala en la 75.ª edición de Miss Universe, que tendrá como sede Puerto Rico en noviembre de 2026.

La Miss Universe Organization confirmó que la celebración del 75.º aniversario se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, y reunirá a más de 130 representantes de distintos países y territorios.

De esta manera, la gala nacional de este sábado será el último paso antes de que Guatemala conozca oficialmente a su representante para uno de los eventos internacionales de belleza más importantes del año.

Miss Guatemala Universo 2026 EN VIVO: datos de la final

Dato Información Evento Miss Universe Guatemala 2026 Fecha Sábado 8 de agosto de 2026 Hora 6:00 p. m. de Guatemala Lugar Salón 6 del Parque de la Industria Ciudad Ciudad de Guatemala Transmisión Canal Antigua Participantes 27 candidatas Ganadora Representará a Guatemala en Miss Universe 2026 Sede internacional Puerto Rico

¿Quién será la nueva Miss Universe Guatemala?

La respuesta se conocerá este sábado durante la gala final. Las 27 candidatas llegan a la última jornada después de varias semanas de preparación, actividades y evaluaciones que forman parte del proceso nacional.

La expectativa está puesta en conocer quién sucederá a Raschel Paz, representante de Guatemala en Miss Universe 2025, y asumirá el reto de llevar la bandera del país a la edición número 75 del certamen internacional.

La cita para los seguidores del concurso es este 8 de agosto desde las 6:00 p. m. en Guatemala, con transmisión por Canal Antigua.