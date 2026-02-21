El T-Mobile Arena de Las Vegas será escenario de un enfrentamiento inolvidable. Estoy hablando de la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte, la cual se realizará este sábado 21 de febrero, como el combate estelar de ‘The Ring High Stakes’. Para que no te pierdas la batalla entre estos dos grandes luchadores continúa leyendo esta nota.
¿A qué hora empieza la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte?
El evento ‘The Ring High Stakes’, de acuerdo a DAZN, arrancará a las 6:45 pm en Estados Unidos (ET) y 5:45 pm en Ciudad de México; sin embargo, el combate estelar Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte probablemente inicie a las 10:00 pm en EE.UU. (ET) y 9:00 pm en CDMX, según El Heraldo de México.
¿Dónde ver la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte EN VIVO?
Si te encuentras en Estados Unidos o México, te cuento que podrás ver la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN, que transmitirá el enfrentamiento en exclusiva y en modalidad de pago por evento (PPV). La plataforma contará con toda la cartelera completa, así como un análisis previo y repeticiones bajo demanda.
¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte?
Estos son los pasos que debes seguir para crearte una cuenta en DAZN y así poder ver la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte, de forma legal y nada pirata:
- Ingresa a la app o el sitio web de DAZN: crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña.
- Luego, acepta los términos y condiciones, confirmando el tipo de suscripción que te permita ver la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte.
- Ingresa a tu correo electrónico y aprueba la suscripción con DAZN. De esta forma, podrás disfrutar la pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte.
Ten en cuenta que, si deseas ver DAZN en tu televisor Smart TV, debes descargar la app de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast. Si quieres verlo en tu computadora, solo dirígete al sitio web oficial de DAZN e ingresa a tu cuenta. Para teléfonos celulares o tablets, tienes que descargar la app de DAZN e ingresar con tu usuario.
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones de streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast