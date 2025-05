La primera ronda de las semifinales de la edición 69° del Festival de la Canción de Eurovisión 2025, la versión europea de lo que vendría a ser Viña del Mar en Sudamérica, se vivirá al máximo este martes 13 de mayo en el escenario principal del estadio St Jakobshalle, con capacidad para albergar a 12400 espectadores, ubicado en la ciudad de Basilea, Suiza. En esta jornada participarán 15 de los 37 países participantes y el jueves 15 lo harán los 16 restantes. Cabe precisar que el anfitrión Suiza y los países que integran el “Big Five” como España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido ya se encuentran clasificados a la gran final que se dará el sábado 17 del mismo mes.

¿Cuándo son las semifinales y la final de Eurovisión 2025?

Primera semifinal : martes 13 de mayo

: martes 13 de mayo Segunda semifinal : jueves 15 de mayo

: jueves 15 de mayo Gran final de Eurovisión 2025: sábado 17 de mayo

Primera semifinal de Eurovisión

En este contesto, el 13 de mayo tendremos la participación de Vaeb (Islandia) con la canción “Road”), Justyna Steczkowska (Polonia) con “Gaja”, Klemen (Eslovenia) con “How Much Time Do We Have Left”, Tommy Cash (Estonia) con “Espresso Macchiato”, Ziferblat (Ucrania) con “Bird of Pray”, KAJ “Suecia” con “Bara bada bastu”, Napa (Portugal) con “Deslocado”, Kyle Alessandro (Noruega) con “Lighter”, Red Sebastián (Bélgica) con “Strobe Lights”, Mamagama (Azerbaiyán) con “Run With U”, Gabry Ponte (San Marino) con “Tutta I’Italia”, Shkodra Elektronike (Albania) con “Zjerm”, Claude (Países Bajos) con “C’est la vie”, Marko Bosnjak (Croacia) con “Poison Cake” y Theo Evan (Chipre) con “Shh”.

Segunda semifinal de Eurovisión

Para el 15 de mayo, la segunda ronda de las semifinales de Eurovisión tendrá en escena a Go-Jo (Australia) con el tema “Milkshake Man”, Nina Zizic (Montenegro) con “Dobrodosli”, Emmy (Irlanda) con “Laika Party”, Tautumeitas (Letonia) con “Bur man laimi”, Parg (Armenia) con “Survivor”, JJ (Austria) con “Wasted Love”, Klavdia (Grecia) con “Asteromáta”, Katarsis (Lituania) con “Tavo akys”, Miriana Conte (Malta) con “Serving”, Mariam Shengelia (Georgia) con “Freedom”, Sissal (Dinamarca) con “Hallucination”, Adonxs (Chequia) con “Kiss Kiss Goodby”, Lauta Thorn (Luxemburgo) con “La poupée monte le son”, Yuval Raphael (Israel) con “New day Will rise”, Princ (Serbia) con “Mila” y Erika Vikman (Finlandia) con “Ich Komme”.

¿Quién representa a España en Eurovisión 2025?

Melody, quien en su niñez alcanzó la fama mundial por sus tema “El baile del gorila”, será la representante de España en el concurso de Eurovisión 2025 con el tema “Esa Diva”. Según las estadísticas del portal eurovisionworld.com, la artista sevillana de 34 años se encuentra entre las favoritas para ganar el concurso. De momento, Suecia se perfila como el principal candidato.

¿A qué hora empieza y en qué canal ver Eurovisión 2025? Horario y canales TV streaming online

Países Horario Canal TV / Streaming Albania 21:00 RTSH Armenia 23:00 AMPTV Australia 05:00 (14/05) SBS Austria 21:00 ORF Azerbaiyán 23:00 Ictimai Bélgica 21:00 VRT Croacia 21:00 HRT Chipre 22:00 CyBC Chequia 21:00 CT Dinamarca 21:00 RD Estonia 22:00 ERR Finlandia 22:00 YLE Francia 21:00 FT Georgia 23:00 GPB Alemania 21:00 ARD/NDR Grecia 22:00 ERT Islandia 19:00 RÚV Irlanda 20:00 RTÉ Israel 22:00 KAN Italia 21:00 RAI Letonia 22:00 LTV Lituania 22:00 Tren Ligero Luxemburgo 21:00 RTL Malta 21:00 PBS Montenegro 21:00 RTCG Países Bajos 21:00 AVROTROS Noruega 21:00 NRK Polonia 21:00 TVP Portugal 20:00 RTP San Marino 21:00 SMRTV Serbia 21:00 RTS Eslovenia 21:00 RTVSLO España 21:00 RTVE (TVE La 1 y RTVE Play) Suecia 21:00 SVT Suiza 21:00 SRG SSR Ucrania 22:00 Suspilne Reino Unido 20:00 BBC

¿Qué países y canciones participan en Eurovisión 2025?

Albania: Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Alemania: Abor & Tynna – «Baller»

Armenia: Parg – «Survivor»

Australia: Go-Jo – «Milkshake Man»

Austria: JJ – «Wasted Love»

Azerbaiyán: Mamagama – «Run With U»

Bélgica: Red Sebastian – «Strobe Lights»

Croacia: Marko Bošnjak – «Poison Cake»

Chipre: Theo Evan – «Shh»

República Checa: Adonxs – «Kiss Kiss Goodbye»

Dinamarca: Sissal – «Hallucination»

Estonia: Tommy Cash – «Espresso Macchiato»

Finlandia: Erika Vikman – «Ich Komme»

Francia: Louane – «Maman»

Georgia: Mariam Shengelia – «Freedom»

Grecia: Klavdia – «Asteromáta»

Islandia: VÆB – «Róa»

Irlanda: EMMY – «Laika Party»

Israel: Yuval Raphael – «New Day Will Rise»

Italia: Lucio Corsi – «Volevo Essere Un Duro»

Letonia: Tautumeitas – «Bur Man Laimi»

Lituania: Katarsis – «Tavo Akys»

Luxemburgo: Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

Malta: Miriana Conte – «Serving»

Montenegro: Nina Žižić – «Dobrodošli»

Países Bajos: Claude – «C’est la Vie»

Noruega: Kyle Alessandro – «Lighter»

Polonia: Justyna Steczkowska – «Gaja»

Portugal: Napa – «Deslocado»

San Marino: Gabry Ponte – «Tutta l’Italia»

Serbia: Princ – «Mila»

Eslovenia: Klemen – «How Much Time Do We Have Left»

España: Melody – «Esa Diva»

Suecia: KAJ – «Bara Bada Bastu»

Suiza: Zoë Më – «Voyage»

Ucrania: Ziferblat – «Bird of Pray»

Reino Unido: Remember Monday – «What the Hell Just Happened?»