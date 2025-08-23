El Travers Stakes 2025, una de las competencias más importantes de la temporada junto al Kentucky Derby, el Belmont Stakes y el Preakness Stakes, se disputará este sábado 23 de agosto a las 6:14 p.m. ET (3:14 p.m. PT) en el hipódromo de Saratoga, en Saratoga Springs, Nueva York. La cita promete gran expectativa, especialmente por la participación del jinete venezolano Junior Alvarado con el favorito Sovereignty. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y la transmisión EN VIVO y GRATIS de la carrera de caballos por televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil? Aquí te contamos todos los detalles.

Sovereignty llega al Travers Stakes como el gran favorito tras conquistar el Derby de Kentucky, el Belmont Stakes y el Jim Dandy. El potro de William Mott buscará reafirmar su dominio en Saratoga, aunque no la tendrá fácil: enfrente estarán Magnitude, Bracket Buster, Strategic Focus y McAfee, rivales que han mostrado progresos significativos en sus recientes actuaciones. Con semejante cartel, se anticipa una gran asistencia en el hipódromo de Nueva York, donde la afición espera una de las veladas más emocionantes del verano hípico.

¿A qué hora empieza el Travers Stakes 2025? Horarios en el mundo

La carrera final del Travers Stakes 2025 comienza a partir de las 6:14 pm ET (horario de Nueva York, Pensilvania y Florida).

En Estados Unidos

6:14 p.m. hora del este

5:14 p.m. hora central

4:14 pm hora local

3:14 pm hora del Pacífico

Otros países

16:14 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

17:14 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:14 horas de Chile, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Bolivia

19:14 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver GRATIS la carrera del Traver Stakes 2025?

La transmisión oficial del Traver Stakes 2025 estará a cargo de FOX en señal abierta y por cable en FS1. También estará disponible en la aplicación de FOX Sports.

Si deseas ver GRATIS la competencia tendrás que adquirir FuboTV ($84.99 / mensual) y DIRECTV STREAM ($69.99 / mensual). Ambas plataformas ofrecen una prueba gratuita de 7 días. Así que si deseas cancelar el servicio puedes hacerlo antes de que concluyan los 7 días de lo contrario tendrás que pagar por los aviones.

¿Qué canal transmite el Traver Stakes 2025 EN VIVO en Latinoamérica?

ESPN 4 y Disney Plus Premium serán los encargados de televisar la carrera del Traver Stakes 2025 en los países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿Cuáles son los jinetes y los caballos que participarán en el Traver Stakes 2025?

Magnitude – Ben Curtis (jinete) – Steven Asmussen (entrenador) – 2-1

– (jinete) – (entrenador) – 2-1 Bracket Buster – Luis Saez (jinete) – Victoria Oliver (entrenadora) – 20-1

– (jinete) – (entrenadora) – 20-1 Strategic Focus – Flavien Prat (jinete) – Chad C. Brown (entrenador) – 6-1

– (jinete) – (entrenador) – 6-1 Sovereignty – Junior Alvarado (jinete) – William I. Mott (entrenador) – 2-5

– (jinete) – (entrenador) – 2-5 McAfee – John R. Velázquez (jinete) – Richard E. Dutrow Jr. (entrenador) – 20-1

¿Quién es el favorito para ganar el Traver Stakes 2025?

Magnitude 2/1

Bracket Buster 20/1

Strategic Focus 6/1

Sovereignty 2/5

McAfee 20/1