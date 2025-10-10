El mundo del fitness y el culturismo está listo para el evento cumbre del año. El Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2025, mejor conocido como Mr. Olympia, se celebra este mes de octubre en Las Vegas, Nevada, reuniendo a los mejores atletas profesionales del planeta en busca de la gloria máxima.
El certamen, que incluye categorías como Mr. Olympia (Open), Ms. Olympia, Classic Physique, Men’s Physique y otras divisiones femeninas, representa la cúspide del esfuerzo, la disciplina y la pasión por el físico perfecto. La expectativa es máxima por ver si el campeón reinante logrará defender su título o si una nueva figura irrumpirá para escribir su nombre en la historia del culturismo mundial.
Mr. Olympia 2025: cuándo y dónde se realizará
El Mr. Olympia 2025 se desarrolla del 9 al 12 de octubre en el Resorts World Theater y el Centro de Convenciones de Las Vegas, Nevada. Durante cuatro días consecutivos, la capital del entretenimiento se transforma en “la meca del músculo”, donde miles de fanáticos y atletas se congregan para vivir el evento más prestigioso del fitness profesional.
¿A qué hora es el Mr. Olympia 2025? Horarios clave y cronograma completo
Las rondas de prejuzgamiento (pre-judging) y finales concentran la mayor atención del público, especialmente en las divisiones Mr. Olympia Open y Classic Physique. A continuación, el cronograma completo por país:
Estados Unidos
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 9:30 a.m. (PT)
- Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 6:00 p.m. (PT)
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 6:00 p.m. (PT)
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 9:30 a.m. (PT)
- Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 7:00 p.m. (PT)
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar (Charla de campeones): 10:00 a.m.
México
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 a.m.
- Finales Día 1: 8:00 p.m.
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 8:00 p.m.
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 11:30 a.m.
- Finales Día 2: 9:00 p.m.
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar: 12:00 p.m.
Colombia, Ecuador y Perú
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 a.m.
- Finales Día 1: 8:00 p.m.
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 8:00 p.m.
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 11:30 a.m.
- Finales Día 2: 9:00 p.m.
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar: 12:00 p.m.
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 1:30 p.m.
- Finales Día 1: 10:00 p.m.
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 10:00 p.m.
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 1:30 p.m.
- Finales Día 2: 11:00 p.m.
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar: 2:00 p.m.
Venezuela y Bolivia
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 12:30 p.m.
- Finales Día 1: 9:00 p.m.
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 9:00 p.m.
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 12:30 p.m.
- Finales Día 2: 10:00 p.m.
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar: 1:00 p.m.
España
Viernes 10 de octubre
- Prejuzgamiento categorías menores: 6:30 p.m.
- Finales Día 1: 3:00 a.m. (sábado)
- Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 3:00 a.m. (sábado)
Sábado 11 de octubre
- Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 6:30 p.m.
- Finales Día 2: 4:00 a.m. (domingo)
Domingo 12 de octubre
- Champions Seminar: 7:00 p.m.
¿Dónde y cómo ver el Mr. Olympia 2025 EN VIVO?
El Mr. Olympia 2025 se transmite exclusivamente por PPV, a través de la plataforma oficial OlympiaTV, propiedad de Olympia Productions.
Opción 1: Plataforma oficial (PPV)
- Canal: OlympiaTV
- Costo: USD 74.99 (≈ MXN 1,462 / EUR 64, según región)
- Incluye: todas las rondas de pre-judging y finales de las 11 divisiones, la conferencia de prensa y el Seminario de Campeones.
- Acceso: vía web, app móvil o Smart TV.
Opción 2: Cobertura gratuita (resúmenes y clips)
Aunque las competencias principales son de pago, las cuentas oficiales de Mr. Olympia en YouTube, Instagram y X (Twitter) ofrecen clips, entrevistas, resúmenes y transmisiones de eventos secundarios como el Press Conference y el Meet & Greet de atletas.
Favoritos y candidatos al título del Mr. Olympia 2025
La categoría Mr. Olympia Open promete una de las batallas más intensas de los últimos años. El campeón defensor Samson Dauda enfrentará una lista de rivales de élite:
- Hadi Choopan – Excampeón con una simetría y acondicionamiento excepcionales.
- Derek Lunsford – Otro excampeón con una masa muscular impresionante.
- Nick Walker (“The Mutant”) – Regresa tras superar una lesión, decidido a reclamar el trono.