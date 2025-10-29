La Serie Mundial MLB 2025 se ha convertido en una emocionante serie al mejor de tres, con el enfrentamiento empatado a dos victorias por bando tras un extenuante inicio. Los Toronto Blue Jays lograron sacudirse la frustración del histórico Juego 3 de 18 entradas con una contundente victoria 6-2 en el Juego 4. Este triunfo no solo empata la serie, sino que también garantiza que el Juego 6, e incluso un posible Juego 7, se disputarán de vuelta en el Rogers Centre de Toronto, dándole a los Blue Jays la ventaja de localía en la recta final.

El crucial Juego 5 se disputará este miércoles 29 de octubre a las 8:00 p.m. ET (Hora del Este) desde el Dodger Stadium de Los Ángeles. Históricamente, en series al mejor de siete empatadas 2-2, el ganador del Juego 5 se lleva el campeonato en el 46 de 68 casos (67.6% de las veces). La transmisión será exclusiva de FOX, con opciones de streaming disponibles a través de FOXSports.com y la FOX Sports App.

El duelo monticular en el Juego 5 será una revancha del Juego 1: el experimentado zurdo de los Dodgers, Blake Snell (3-1, 2.42 ERA en postseason), se enfrentará al rookie de los Blue Jays, Trey Yesavage (2-1, 4.26 ERA). Aunque Toronto infligió la única derrota postseason de Snell en una explosiva sexta entrada del Juego 1, el pitcher de los Dodgers había sido dominante en sus tres aperturas previas. Por su parte, el joven Yesavage, de solo 22 años, buscará afianzarse en el escenario de la Serie Mundial.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, espera que su estrella, Shohei Ohtani, se recupere tras una mala noche en el Juego 4, donde se fue sin hits después de su actuación récord en el Juego 3. Por el lado de Toronto, la preocupación se centra en George Springer, quien, a pesar de estar en el roster tras una lesión en el costado, se perdió el Juego 4. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr. sigue siendo una fuerza clave para Toronto, al haber roto un récord de home runs de la franquicia en postseason en el Juego 4.

Ambos equipos buscan tomar una ventaja de 3-2 antes de que la serie regrese a Canadá. Los Dodgers, que buscan títulos consecutivos, y los Blue Jays, que persiguen su primera corona desde 1993, prometen un duelo intenso. No te pierdas la transmisión EN VIVO de este Juego 5 de la Serie Mundial desde Los Ángeles.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (EE.UU.), 29/10/2025.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Dodgers y Blue Jays este miércoles 29 de octubre por el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 desde el Dodger Stadium de Los Ángeles, California. FOTO de LUCY NICHOLSON APRA AFP / LUCY NICHOLSON

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Juego 5 Dodgers vs. Blue Jays se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025 a partir de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT, desde el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La transmisión en inglés estará disponible por FOX y a través de la aplicación FOX Sports App, mientras que la cobertura en español podrá seguirse por FOX Deportes. Además, el encuentro será transmitido en radio por ESPN Radio (inglés) y Univisión Radio (español).

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 en México?

En México, el Juego 5 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro) y podrá verse en vivo por ESPN, Disney+, Star+, y DAZN. En televisión abierta, el encuentro se emitirá por Imagen Televisión.

Los aficionados también podrán seguirlo en línea mediante las aplicaciones oficiales de ESPN y Disney+, con narración y análisis en español, y repeticiones disponibles al finalizar el encuentro.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (EE.UU.), 29/10/2025.- Cobertura oficial de MLB TV EN VIVO EN DIRECTO para mirar el Juego 5 entre Dodgers y Blue Jays este miércoles 29 de octubre por la Serie Mundial 2025 desde el Dodger Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE MLB.COM PARA MLB.TV / MLB.TV

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 en el resto de países?

En Sudamérica, el partido Dodgers vs. Blue Jays por el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol se transmitirá a las 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú), 8:00 p.m. (Venezuela y Chile) y 9:00 p.m. (Argentina), por ESPN y Disney+.

En Europa, los fanáticos podrán seguir el encuentro desde la madrugada del jueves 30 de octubre a través de MLB.TV, el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas, disponible globalmente (excepto en Canadá).

En Canadá, la transmisión oficial estará a cargo de Sportsnet y SN Now, con cobertura especial de los Toronto Blue Jays.