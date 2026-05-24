INDIANÁPOLIS, INDIANA (ESTADOS UNIDOS), 24/05/2026.- Consulta la hora exacta y los canales de televisión para seguir la carrera del Indy 500 este domingo 24 de mayo por la sexta fecha de la IndyCar Series 2026. COMPOSICIÓN DE NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JAMES GILBERT (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
INDIANÁPOLIS, INDIANA (ESTADOS UNIDOS), 24/05/2026.- Consulta la hora exacta y los canales de televisión para seguir la carrera del Indy 500 este domingo 24 de mayo por la sexta fecha de la IndyCar Series 2026. COMPOSICIÓN DE NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JAMES GILBERT (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
/ JAMES GILBERT
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La edición 110° de las 500 Millas de Indianápolis se correrá este domingo 24 de mayo en el legendario Indianapolis Motor Speedway, un escenario capaz de albergar a más de 300 mil aficionados y que volverá a recibir una de las mayores asistencias del automovilismo mundial. La sexta fecha de la temporada 2026 de la IndyCar Series mantiene intacto su estatus como el “Mayor Espectáculo del Automovilismo” y volverá a concentrar la atención de millones de espectadores alrededor del planeta, tanto por televisión como a través de plataformas digitales. Si quieres seguir la participación de Pato O’Ward, Alex Palou y el resto de figuras de la categoría desde tu Smart TV, PC, tablet o celular, aquí encontrarás la guía de horarios y señales para distintos países.

La bandera verde de la carrera está prevista para las 12:45 p.m. ET (9:45 a.m. PT) en Estados Unidos, aunque la cobertura previa comenzará varios minutos antes con programación especial dedicada a la Indy 500.

En Norteamérica, la transmisión estará repartida entre señales deportivas nacionales y plataformas oficiales, mientras que en América Latina la cobertura principal volverá a recaer en ESPN y Disney+ Premium.

En Europa, servicios de televisión de pago y aplicaciones oficiales de la categoría completarán la oferta para seguir una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

¿A qué hora es y en qué canal transmiten el Indy 500 2026?

PaísHorario localCanales TV / Streaming
Estados Unidos12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PTFOX, FOX Deportes, FOX Sports App, IndyCar Radio Network, SiriusXM
México10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Costa Rica10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Guatemala10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
El Salvador10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Honduras10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Nicaragua10:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Panamá11:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Perú11:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Colombia11:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Ecuador11:45 a.m.ESPN, Disney+ Premium
Chile12:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Venezuela12:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Bolivia12:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
República Dominicana12:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Puerto Rico12:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Argentina1:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Paraguay1:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Uruguay1:45 p.m.ESPN, Disney+ Premium
Reino Unido5:45 p.m. BSTSky Sports F1, Sky Go
España6:45 p.m. CESTMovistar Plus+, #Vamos

Los horarios y señales pueden sufrir modificaciones de última hora según la programación local y los acuerdos de transmisión vigentes en cada territorio. También se recomienda consultar las aplicaciones oficiales de las cadenas deportivas y de la IndyCar para confirmar la cobertura definitiva antes de la bandera verde.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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