La edición 110° de las 500 Millas de Indianápolis se correrá este domingo 24 de mayo en el legendario Indianapolis Motor Speedway, un escenario capaz de albergar a más de 300 mil aficionados y que volverá a recibir una de las mayores asistencias del automovilismo mundial. La sexta fecha de la temporada 2026 de la IndyCar Series mantiene intacto su estatus como el “Mayor Espectáculo del Automovilismo” y volverá a concentrar la atención de millones de espectadores alrededor del planeta, tanto por televisión como a través de plataformas digitales. Si quieres seguir la participación de Pato O’Ward, Alex Palou y el resto de figuras de la categoría desde tu Smart TV, PC, tablet o celular, aquí encontrarás la guía de horarios y señales para distintos países.

La bandera verde de la carrera está prevista para las 12:45 p.m. ET (9:45 a.m. PT) en Estados Unidos , aunque la cobertura previa comenzará varios minutos antes con programación especial dedicada a la Indy 500.

En Norteamérica, la transmisión estará repartida entre señales deportivas nacionales y plataformas oficiales, mientras que en América Latina la cobertura principal volverá a recaer en ESPN y Disney+ Premium.

En Europa, servicios de televisión de pago y aplicaciones oficiales de la categoría completarán la oferta para seguir una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

¿A qué hora es y en qué canal transmiten el Indy 500 2026?

País Horario local Canales TV / Streaming Estados Unidos 12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT FOX, FOX Deportes, FOX Sports App, IndyCar Radio Network, SiriusXM México 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Costa Rica 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Guatemala 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium El Salvador 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Honduras 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Nicaragua 10:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Panamá 11:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Perú 11:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Colombia 11:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Ecuador 11:45 a.m. ESPN, Disney+ Premium Chile 12:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Venezuela 12:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Bolivia 12:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium República Dominicana 12:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Puerto Rico 12:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Argentina 1:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Paraguay 1:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Uruguay 1:45 p.m. ESPN, Disney+ Premium Reino Unido 5:45 p.m. BST Sky Sports F1, Sky Go España 6:45 p.m. CEST Movistar Plus+, #Vamos

Los horarios y señales pueden sufrir modificaciones de última hora según la programación local y los acuerdos de transmisión vigentes en cada territorio. También se recomienda consultar las aplicaciones oficiales de las cadenas deportivas y de la IndyCar para confirmar la cobertura definitiva antes de la bandera verde.