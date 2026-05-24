La edición 110° de las 500 Millas de Indianápolis se correrá este domingo 24 de mayo en el legendario Indianapolis Motor Speedway, un escenario capaz de albergar a más de 300 mil aficionados y que volverá a recibir una de las mayores asistencias del automovilismo mundial. La sexta fecha de la temporada 2026 de la IndyCar Series mantiene intacto su estatus como el “Mayor Espectáculo del Automovilismo” y volverá a concentrar la atención de millones de espectadores alrededor del planeta, tanto por televisión como a través de plataformas digitales. Si quieres seguir la participación de Pato O’Ward, Alex Palou y el resto de figuras de la categoría desde tu Smart TV, PC, tablet o celular, aquí encontrarás la guía de horarios y señales para distintos países.
La bandera verde de la carrera está prevista para las 12:45 p.m. ET (9:45 a.m. PT) en Estados Unidos, aunque la cobertura previa comenzará varios minutos antes con programación especial dedicada a la Indy 500.
En Norteamérica, la transmisión estará repartida entre señales deportivas nacionales y plataformas oficiales, mientras que en América Latina la cobertura principal volverá a recaer en ESPN y Disney+ Premium.
En Europa, servicios de televisión de pago y aplicaciones oficiales de la categoría completarán la oferta para seguir una de las pruebas más importantes del calendario internacional.
¿A qué hora es y en qué canal transmiten el Indy 500 2026?
|País
|Horario local
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT
|FOX, FOX Deportes, FOX Sports App, IndyCar Radio Network, SiriusXM
|México
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Costa Rica
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Guatemala
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|El Salvador
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Honduras
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Nicaragua
|10:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Panamá
|11:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Perú
|11:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Colombia
|11:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Ecuador
|11:45 a.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Chile
|12:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Venezuela
|12:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Bolivia
|12:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|República Dominicana
|12:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Puerto Rico
|12:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Argentina
|1:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Paraguay
|1:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Uruguay
|1:45 p.m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Reino Unido
|5:45 p.m. BST
|Sky Sports F1, Sky Go
|España
|6:45 p.m. CEST
|Movistar Plus+, #Vamos
Los horarios y señales pueden sufrir modificaciones de última hora según la programación local y los acuerdos de transmisión vigentes en cada territorio. También se recomienda consultar las aplicaciones oficiales de las cadenas deportivas y de la IndyCar para confirmar la cobertura definitiva antes de la bandera verde.