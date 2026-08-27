El sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 es un evento imperdible para todo amante del fútbol, pues ahí se definirán los partidos que se disputarán en la fase liga de la competición. Para que veas cómo se decidirán los enfrentamientos, descubre en esta nota a qué hora empezará el sorteo y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Es fundamental que sepas que la ceremonia reunirá a los 36 equipos que disputarán la fase liga de la nueva edición de la Champions League, incluidos los 29 clubes clasificados directamente y los siete que obtengan su boleto tras superar los play-offs. Cada equipo conocerá a sus ocho rivales, por lo que el sorteo será clave para determinar los primeros enfrentamientos de la competición.

PSG es el actual bicampeón de la UEFA Champions League. (Foto: DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI / AFP) / DENNIS AGYEMAN

¿A qué hora ver EN VIVO el el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 este jueves 27 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27?

Este jueves 27 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming, los cuales te detallaré a continuación.

En Estados Unidos el sorteo contará con cobertura de CBS Sports Golazo Network, además de la emisión oficial gratuita de UEFA. En México, la transmisión está anunciada por TNT Sports y HBO Max, mientras que en España podrá seguirse en directo por Movistar Plus+ y el canal Liga de Campeones por M+. Movistar Plus+ ha confirmado que iniciará su cobertura a las 17:30 horas, con media hora de previa, antes de dar paso al sorteo a las 18:00. Además, cabe señalar que, para Latinoamérica, ESPN transmitirá el sorteo, que también estará disponible online mediante Disney+ Plan Premium.