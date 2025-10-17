El tenis mundial vuelve a vivir una final de alto voltaje entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se medirán este sábado 18 de octubre en la final del Six Kings Slam 2025, torneo de exhibición que se disputa en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí). El enfrentamiento repartirá el premio más alto del año: seis millones de dólares para el campeón, y será una reedición de la final de 2024, donde el italiano se quedó con el título.

¿A qué hora se juega la final Alcaraz vs Sinner?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para el sábado 18 de octubre a las 20:00 horas (España).En América, el duelo estará sujeto al partido por el tercer puesto entre Novak Djokovic y Taylor Fritz, que comenzará desde las 10:30 horas (México). Se espera que la final arranque alrededor de las 12:00 horas en el horario mexicano.

Estados Unidos

13:00 horas (hora del Este, ET)

10:00 horas (hora del Pacífico, PT)

Transmisión: Netflix

México

12:00 horas

Transmisión: Netflix

España

20:00 horas

Transmisión: Netflix

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: así llegan a la final del Six Kings Slam 2025

Aunque se trate de un torneo de exhibición, Carlos Alcaraz afronta el duelo en gran estado físico y mental. El murciano dejó atrás las molestias en el tobillo izquierdo y lo demostró en semifinales, al arrollar a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego.

Con esa victoria, el número uno del mundo sumó su quinta victoria en seis enfrentamientos ante el estadounidense, confirmando su dominio desde el servicio y su poder ofensivo.

Por su parte, Jannik Sinner también llega en gran forma tras superar con autoridad a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2 en semifinales. El italiano firmó una actuación impecable con un 83% de primeros saques en el primer set, logrando así su sexta victoria consecutiva ante el serbio.

Sinner reafirmó su condición de candidato al título y buscará repetir la historia de 2024, cuando derrotó a Alcaraz en la primera edición del Six Kings Slam.

Historial Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Este será el decimosexto enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito, con ventaja de 9-6 para Alcaraz. En lo que va del 2025 ya se midieron en tres finales de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open), consolidando una rivalidad que muchos consideran la más electrizante del tenis actual.

Alcaraz y Sinner disputan la final del Six Kings Slam 2025 este sábado 18 de octubre en Riad.(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

