La gran final del Miss Mundo o Miss World 2025 se celebrará este sábado 31 de mayo en el Centro de Convenciones Hitex de Hyderabad, India, donde las más bellas concursantes de 108 países buscarán la corona de la checa Krystyna Pyszková, quien fue elegida como reina del certamen de la edición anterior. Aquí te explico la hora exacta del inicio del evento y el canal de TV para verlo, según el país donde te encuentres.

Si te encuentras en los Estados Unidos, puedes ver el Miss World 2025 en diferentes husos horarios: 12 pm ET, 11 am CT, 10 am MT y 9 am PT.

En México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, la cobertura del certamen de la mujer más bella del planeta inicia a partir de las 10:00 horas.

Por otro lado, los países de Perú, Colombia, Panamá y Ecuador apoyarán a sus respectivas candidatas en el Miss Mundo 2025 desde las 11:00, mientras que en Canadá, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Bolivia y Venezuela lo harán a las 12:00.

A partir de las 13:00, el Miss World empieza su transmisión en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El Miss Mundo 2025 se podrá ver EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS a través del canal de YouTube del Miss World. Otra opción para seguir el concurso de belleza será desde el sitio web oficial del www.missworld.com.

¿A qué hora empieza y qué canal transmite el Miss World (Miss Mundo 2025)?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 12 pm ET / 9 am PT YouTube y sitio web del Miss World México 10:00 YouTube y sitio web del Miss World Costa Rica 10:00 YouTube y sitio web del Miss World El Salvador 10:00 YouTube y sitio web del Miss World Guatemala 10:00 YouTube y sitio web del Miss World Nicaragua 10:00 YouTube y sitio web del Miss World Honduras 10:00 YouTube y sitio web del Miss World Perú 11:00 YouTube y sitio web del Miss World Colombia 11:00 YouTube y sitio web del Miss World Ecuador 11:00 YouTube y sitio web del Miss World Panamá 11:00 YouTube y sitio web del Miss World Chile 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Venezuela 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Bolivia 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Puerto Rico 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Cuba 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Canadá 12:00 YouTube y sitio web del Miss World Argentina 13:00 YouTube y sitio web del Miss World Paraguay 13:00 YouTube y sitio web del Miss World Uruguay 13:00 YouTube y sitio web del Miss World Brasil 13:00 YouTube y sitio web del Miss World Reino Unido 05:00 YouTube y sitio web del Miss World Francia 06:00 YouTube y sitio web del Miss World España 06:00 YouTube y sitio web del Miss World

Lista completa de participantes del Miss Mundo 2025:

Albania: Elona Ndrecaj (22)

Alemania: Silvia Dörre Sánchez (28)

Angola: Núria Assis (30)

Argentina: Guadalope Alomar (20)

Armenia: Adrine Achemyan (19)

Australia: Jasmine Stringer (27)

Bangladés: Aklima Atika Konika (26)

Bélgica: Karen Jensen (23)

Belice: Shayari Morataya (23)

Birmania: Khisa Khin (17)

Bolivia: Olga Chávez (21)

Bosnia y Herzegovina: Ena Adrović (21)

Botsuana: Anicia Gaothusi (22)

Brasil: Jéssica Pedroso (24)

Bulgaria: Teodora Miltenova (24)

Camboya: Julia Russell (18)

Camerún: Issie Princesse (22)

Canadá: Emma Morrison (24)

Chile: Francisca Lavandero (23)

China: Wanting Liu (21)

Colombia: Catalina Quintero (24)

Costa de Marfil: Fatoumata Coulibaly (20)

Croacia: Tomislava Dukić (26)

Curazao: Shubrainy Dams (23)

Ecuador: Sandra Alvarado (24)

El Salvador: Sofía Estupinián (25)

Escocia: Amy Scott (24)

Eslovenia: Alida Tomanič (20)

España: Corina Mrazek (22)

Estados Unidos: Athenna Crosby (26)

Estonia: Eliise Randmaa (24)

Etiopía: Hasset Dereje (19)

Francia: Agathe Cauet (26)

Finlandia: Sofia Singh

Filipinas: Krishnah Gravidez (24)

Gales: Millie Mae-Adams (22)

Ghana: Jutta Pokuah (20)

Gibraltar: Shania Ballester (19)

Grecia: Stella Michailidou (23)

Guadalupe: Noémie Milne (26)

Guatemala: Jeymi Escobedo (18)

Guinea: Kadiatou Savané (25)

Guinea Ecuatorial: Estela Nguema (23)

Guyana: Zalika Samuels (21)

Haití: Christee Guirand (24)

Honduras: Izza Sevilla (18)

Hungría: Andrea Katzenbach (23)

India: Nandini Gupta (20)

Indonesia: Monica Sembiring (22)

Inglaterra: Charlotte Grant (25)

Irlanda: Jasmine Gerhardt (25)

Irlanda del Norte: Hannah Johns (25)

Islas Caimán: Jada Ramoon (26)

Italia: Chiara Esposito (21)

Jamaica: Tahje Bennett (24)

Japón: Kiata Tomita (27)

Kazajistán: Sabina Idrissova (22)

Kenia: Grace Ramtu (25)

Kirguistán: Aijan Chanacheva (26)

Letonia: Maria Mishurova (17)

Líbano: Nada Koussa (26)

Macedonia del Norte: Charna Nevzati (20)

Madagascar: Cyria Temagnombe (22)

Malasia: Saroop Roshi (26)

Malta: Martine Cutajar (25)

Martinica: Aurélie Joachim (27)

Mauricio: Wenna Rumnah (22)

México: Maryely Leal (28)

Moldavia: Anghelina Chitaica (22)

Mongolia: Erdenesuvd Batyabar (22)

Montenegro: Andrea Nikolić (21)

Namibia: Selma Kamanya (28)

Nepal: Srichchha Pradhan (25)

Nicaragua: Virmania Rodríguez (23)

Nigeria: Raimi Mojisola (24)

Noruega: Nikoline Andresen (22)

Nueva Zelanda: Samantha Poole (22)

Países Bajos: Jane Knoester (19)

Panamá: Karol Rodríguez (22)

Paraguay: Yanina Gómez (27)

Perú: Staisy Huamansisa (20)

Polonia: Maja Klajda (21)

Portugal: Maria Amélia Baptista (26)

Puerto Rico: Valeria Pérez (23)

República Chequia: Adéla Štroffeková (22)

República Dominicana: Mayra Delgado (23)

Rumania: Alexandra Cătălin (23)

Senegal: Mame Fama Gaye (24)

Serbia: Aleksandra Rutović (25)

Sierra Leona: Lachaeveh Davies (23)

Singapur: Katerina Delvina (28)

Somalia: Zainab Jama (23)

Sri Lanka: Anudi Gunasekara (24)

Sudáfrica: Zoalize van Rensburg (19)

Sudán del Sur: Ayom Tito Mathiech (24)

Suecia: Isabelle Ahs (20)

Surinam: Chenella Rozendaal (21)

Tailandia: Suchata Chuangsri (22)

Togo: Nathalie Yao-Amuama (21)

Trinidad y Tobago: Anna-Lise Nanton (23)

Túnez: Lamis Redissi (23)

Turquía: İdil Bilgen (24)

Uganda: Natasha Nyonyozi (23)

Ucrania: Maria Melnychenko (20)

Venezuela: Valeria Cannavó (24)

Vietnam: Huỳnh Trần Ý Nhi (22)

Zambia: Faith Bwalya (24)

Zimbabue: Courtney Jongwe (23)