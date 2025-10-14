Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás listos para su enfrentamiento en el Six Kings Slam 2025. El partido se podrá ver EN DIRECTO hoy 15 de octubre en USA, México y España. | Crédito: @Turki_alalshikh / X / Composición Mag
Ronie Bautista
El Six Kings Slam 2025 en Arabia Saudita, un torneo de exhibición de tenis valorado en $13.5 millones, presenta un electrizante duelo de cuartos de final entre el italiano Jannik Sinner y el griego Stéfanos Tsitsipás en el vibrante ANB Arena de Riad. Sinner, actual número 2 del mundo y vigente campeón del evento, llega con un impresionante récord de 43-6 y consolidado tras su doblete de títulos en el Australian Open y Wimbledon este año. Su reciente demolición 6-2, 6-2 sobre Learner Tien en Beijing subraya su dominio, aunque la preocupación por un retiro anterior en Shanghái debido a calambres se mantiene latente. Por su parte, Tsitsipás (No. 24 del mundo), llega con un récord de 21-17 e impulsado por su victoria en Dubái, donde no solo rompió una racha de finales perdidas sino que también registró su victoria número 350 en el circuito. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del torneo de exhibición en Arabia Saudita? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El italiano Jannik Sinner es el número 2 del mundo y vencedor de la primera edición del Six Kings Slam en 2024. | Crédito: @janniksin / Instagram
En España, el duelo entre Sinner y Tsitsipás comienza desde las 18:30 de la tarde en el horario peninsular (19:30 en Islas Canarias) en Netflix. Este juego no será televisado por Tennis TV ni en señal abierta por DMAX, ya que no cuentan con los derechos para la transmisión de la segunda edición del evento que reúne a seis de los mejores jugadores de tenis en Riad, durante la Riyadh Season.

Por otro lado, en los Estados Unidos, la única opción para ver el cotejo Jannik Sinner vs. Stéfanos Tsitsipás, a partir de las 12:30 pm ET (9:30 am PT), es Netflix, que llevará toda la acción al ras de la cancha a sus más de 300 millones de suscriptores alrededor del mundo sin costo adicional.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán seguir el duelo entre Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás única y exclusivamente en vivo por Netflix.

El griego Stéfanos Tsitsipás, número 24 del mundo, reemplaza en el Six Kings Slam al británico Jack Draper, quien tuvo que ausentarse por lesión. | Crédito: @alexzverev123 / Instagram
¿A qué hora empieza y qué canal transmite Jannik Sinner vs. Stéfanos Tsitsipás por los cuartos de final del Six Kings Slam 2025?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España6:30 pmNetflix
Estados Unidos12:30 pm ET / 9:30 am PTNetflix
México10:30 amNetflix
Costa Rica10:30 amNetflix
Guatemala10:30 amNetflix
El Salvador10:30 amNetflix
Honduras10:30 amNetflix
Nicaragua10:30 amNetflix
Colombia11:30 amNetflix
Ecuador11:30 amNetflix
Perú11:30 amNetflix
Panamá11:30 amNetflix
Puerto Rico12:30 pmNetflix
Chile1:30 pmNetflix
República Dominicana12:30 pmNetflix
Cuba12:30 pmNetflix
Venezuela12:30 pmNetflix
Bolivia12:30 pmNetflix
Argentina1:30 pmNetflix
Paraguay1:30 pmNetflix
Uruguay1:30 pmNetflix
Brasil1:30 pmNetflix
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

