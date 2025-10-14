El Six Kings Slam 2025 en Arabia Saudita, un torneo de exhibición de tenis valorado en $13.5 millones, presenta un electrizante duelo de cuartos de final entre el italiano Jannik Sinner y el griego Stéfanos Tsitsipás en el vibrante ANB Arena de Riad. Sinner, actual número 2 del mundo y vigente campeón del evento, llega con un impresionante récord de 43-6 y consolidado tras su doblete de títulos en el Australian Open y Wimbledon este año. Su reciente demolición 6-2, 6-2 sobre Learner Tien en Beijing subraya su dominio, aunque la preocupación por un retiro anterior en Shanghái debido a calambres se mantiene latente. Por su parte, Tsitsipás (No. 24 del mundo), llega con un récord de 21-17 e impulsado por su victoria en Dubái, donde no solo rompió una racha de finales perdidas sino que también registró su victoria número 350 en el circuito. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del torneo de exhibición en Arabia Saudita? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El italiano Jannik Sinner es el número 2 del mundo y vencedor de la primera edición del Six Kings Slam en 2024. | Crédito: @janniksin / Instagram

En España, el duelo entre Sinner y Tsitsipás comienza desde las 18:30 de la tarde en el horario peninsular (19:30 en Islas Canarias) en Netflix. Este juego no será televisado por Tennis TV ni en señal abierta por DMAX, ya que no cuentan con los derechos para la transmisión de la segunda edición del evento que reúne a seis de los mejores jugadores de tenis en Riad, durante la Riyadh Season.

Por otro lado, en los Estados Unidos, la única opción para ver el cotejo Jannik Sinner vs. Stéfanos Tsitsipás, a partir de las 1 2:30 pm ET (9:30 am PT) , es Netflix, que llevará toda la acción al ras de la cancha a sus más de 300 millones de suscriptores alrededor del mundo sin costo adicional.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán seguir el duelo entre Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás única y exclusivamente en vivo por Netflix.

El griego Stéfanos Tsitsipás, número 24 del mundo, reemplaza en el Six Kings Slam al británico Jack Draper, quien tuvo que ausentarse por lesión. | Crédito: @alexzverev123 / Instagram

¿A qué hora empieza y qué canal transmite Jannik Sinner vs. Stéfanos Tsitsipás por los cuartos de final del Six Kings Slam 2025?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 6:30 pm Netflix Estados Unidos 12:30 pm ET / 9:30 am PT Netflix México 10:30 am Netflix Costa Rica 10:30 am Netflix Guatemala 10:30 am Netflix El Salvador 10:30 am Netflix Honduras 10:30 am Netflix Nicaragua 10:30 am Netflix Colombia 11:30 am Netflix Ecuador 11:30 am Netflix Perú 11:30 am Netflix Panamá 11:30 am Netflix Puerto Rico 12:30 pm Netflix Chile 1:30 pm Netflix República Dominicana 12:30 pm Netflix Cuba 12:30 pm Netflix Venezuela 12:30 pm Netflix Bolivia 12:30 pm Netflix Argentina 1:30 pm Netflix Paraguay 1:30 pm Netflix Uruguay 1:30 pm Netflix Brasil 1:30 pm Netflix