La velada de boxeo en Arabia Saudita de este sábado 22 de noviembre despide el año con un combate de prestigio que unificará tres coronas: el invicto estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez (CMB y OMB) se enfrentará al también invicto argentino Fernando “Puma” Martínez (AMB) por el título supermosca. Esta esperada pelea estelariza una cartelera de alto nivel desde el ANB Arena en Riad, buscando definir quién es el mejor boxeador en las 115 libras. El ganador se consolidará como el rey de la categoría y dará un paso gigante hacia la unificación total, consolidando el título del peso supermosca antes de que “Bam” Rodríguez busque ser tricampeón.

El campeón supermosca del CMB, la OMB y la revista Ring, Jesse "Bam" Rodríguez, busca sumar el título AMB de Fernando "Puma" Martínez a su colección en Arabia Saudita. | Crédito: @matchroomboxing / Instagram

¿A qué hora empieza la pelea Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez EN VIVO?

El evento y la pelea de unificación de títulos en el ANB Arena de Riad está programado para iniciar en la noche del sábado 22 de noviembre, con un horario de arranque estimado para la pelea estelar que varía según el país:

País Hora de Inicio del Evento (Aprox.) Hora de Inicio de la Pelea Rodríguez vs. Martínez España 21:00 hrs. (horario peninsular) 01:00 hrs. del domingo 23 de noviembre México 14:00 hrs. (Tiempo del Centro) 18:00 hrs. EE. UU. (Este) 15:00 hrs. ET (Hora del Este) 19:00 hrs. EE. UU. (Oeste) 13:00 hrs. PT (Hora del Pacífico) 17:00 hrs.

¿Qué canal transmite la pelea de boxeo Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez EN VIVO en USA, México y España?

La transmisión de la cartelera completa del combate entre Jesse Rodríguez y Fernando Martínez, que también incluye la pelea estelar entre David Benavidez y Anthony Yarde por los títulos mundiales CMB y AMB peso semipesado, será ofrecida en exclusiva a través de la plataforma de streaming DAZN en Estados Unidos, México, España y la mayoría de los países.​

La pelea "Bam"Rodriguez vs. "Puma" Martinez forma parte de una cartelera llena de combates que se transmitirá en vivo por DAZN este sábado 22 de noviembre desde el ANB Arena de Riad. | Crédito: @matchroomboxing / Instagram

¿Quiénes son Jesse Rodríguez y Fernando Martínez?

Jesse Rodríguez – “Bam”

Nacionalidad: Estados Unidos (San Antonio, Texas)

Altura: 5′4″ / 163 cm

Alcance: 67″ / 170 cm

Récord profesional: 22-15-0

Postura: Zurdo

Jesse Rodríguez llega con una trayectoria ascendente y una un invicto de 22 victorias, 15 de ellas por nocaut. El boxeador estadounidense de 25 años mantiene su carrera dentro de su país natal, donde construyó su reputación como campeón de peso mosca y recientemente obtuvo los títulos CMB y OMB. Su juventud y balance entre la potencia de su striking y la técnica en el encordado convirtieron a “Bam” en una referencia dentro de la división super mosca.

Fernando Martínez – “Puma”

Nacionalidad: Argentina (Avellanda, Buenos Aires)

Altura: 5′2″ / 157 cm

Alcance: 64″ / 163cm

Récord profesional: 18-9-0

Postura: Ortodoxo

Martínez, invicto en 18 peleas, con 9 triunfos por la vía categórica, aporta experiencia y solidez internacional a sus 34 años en la que es su oportunidad más importante fuera de casa para reafirmar su talento. Uno de sus últimos logros fue la exitosa defensa del título AMB en mayo pasado ante Kazuto Ioka, uno de los grandes campeones de Japón. Esa victoria por puntos confirmó la adaptación de “Puma” a escenarios externos y su capacidad para sostener combates largos contra rivales de alto nivel.