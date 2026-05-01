El título indiscutido de peso supergallo estará en juego este sábado 2 de mayo de 2026. Desde el Tokyo Dome, mira la transmisión de la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO y EN DIRECTO, pelea que se podrá ver desde México, Estados Unidos, España y diferentes partes del mundo. El mejor luchador libra por libra del momento pondrá su corona en juego ante un Nakatani que, con apenas 28 años, quiere llegar a la cima de una de las categorías más competitivas en este deporte.
¿A qué hora empieza Naoya Inoue vs. Junto Nakatani hoy 2 de mayo?
La transmisión de la pelea estelar de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani está programada para iniciar a las 6:00 a.m. México, 8:00 a.m. ET en USA o 4:00 p.m. España. Sin embargo, aquí te dejo con la hora de inicio de la cartelera estelar en diferentes partes del mundo.
- México: 1:00 a.m. CDMX
- Estados Unidos: 3:00 a.m. ET
- España: 9:00 a.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:00 a.m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 a.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 3:00 a.m.
¿Dónde ver Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO el 2 de mayo?
La transmisión de la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani se podrá seguir a través de DAZN en USA, España y resto del mundo o mediante ESPN y Disney Plus en México y Latinoamérica. Estas son las únicas opciones disponibles para seguir el combate minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.
Cartelera Naoya Inoue vs. Junto Nakatani del 2 de mayo 2026
- Naoya Inoue vs. Junto Nakatani — 12 asaltos, por el campeonato indiscutible de peso supergallo.
- Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka — 12 asaltos, por el título de peso gallo del CMB.
- Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka — 10 asaltos, categoría peso mosca.
- Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe — 10 asaltos, categoría peso pluma.
- Sora Tanaka vs. Jin Sasaki — 10 asaltos, categoría peso wélter.
- Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki — 10 asaltos, categoría peso supermediano.
Horario, TV y dónde ver Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO en el Tokyo Dome
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Lugar: Tokyo Dome, Japón (55 mil espectadores)
- Horario: 1:00 a.m. CDMX / 3:00 a.m. ET (USA) / 2:00 a.m. Perú y Colombia / 4:00 a.m. Argentina
- Canal TV / Streaming: DAZN (USA y Mundo) / ESPN y Disney Plus (México y Latinoamérica)