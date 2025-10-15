Novak Djokovic enfrenta hoy a Jannik Sinner por las semifinales del Six Kings Slam 2025; conoce el horario y canal en USA, México y España. (Composición Mag)
Andrés Manrique
El Six Kings Slam 2025 entra en su fase decisiva con dos duelos de lujo: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz y Novak Djokovic vs. Jannik Sinner. El torneo, que reúne a las máximas estrellas del tenis mundial, reparte una de las bolsas de premios más altas de la historia y se juega en Arabia Saudita.

El enfrentamiento entre Djokovic y Sinner promete alta tensión. El italiano llega en gran forma, invicto ante el serbio en lo que va del año, mientras que Djokovic busca revancha y su pase a una posible final soñada frente a Alcaraz, reedición de la batalla olímpica de París 2024.

Si quieres ver el duelo en vivo desde USA, México o España, aquí te contamos los horarios confirmados y dónde ver el partido completo en streaming.

Horarios del partido Djokovic vs. Sinner

País / RegiónFechaHora
España (peninsular)Jueves 16 de octubre15:30 horas
México (CDMX)Jueves 16 de octubre08:30 horas
Estados Unidos (ET)Jueves 16 de octubre09:30 horas

El inicio puede variar según la duración del encuentro previo entre Alcaraz y Fritz.

¿Dónde ver Djokovic vs. Sinner EN VIVO?

El Six Kings Slam 2025 se transmite exclusivamente por Netflix, disponible en todos los países participantes. No requiere canales adicionales ni paquetes deportivos: basta con tener una suscripción activa y acceder a la sección de deportes en vivo dentro de la plataforma.

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

