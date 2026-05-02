Previo a la pelea estelar entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez, se realizará el combate de peso superligero entre Oscar Duarte y Angel Fierro, este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas . ¿Quieres ver la pelea de boxeo en vivo y en directo? Podrás ver la transmisión por TV y streaming online a través de la señal oficial de Prime Video PBC PPV, DAZN PPV global y el combo Azteca 7 + ESPN + Disney+ en México. Aquí, todos los detalles que debes saber sobre este enfrentamiento.

¿A qué hora pelea Oscar Duarte vs. Ángel Fierro en la velada del 2 de mayo?

La pelea Duarte vs Fierro tiene horarios estimados por zonas, vinculados a la misma velada del 2 de mayo en Las Vegas . Los siguientes son rangos aproximados de inicio de cartelera y hora de la pelea (ring walk), que pueden moverse algunos minutos según el undercard.

País / Región Inicio de la cartelera (aprox.) Hora aproximada Duarte vs Fierro Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami) 20:00 21:00–21:30 Estados Unidos (CT: Texas) 19:00 20:00–20:30 Estados Unidos (MT: Denver) 18:00 19:00–19:30 Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas) 17:00 18:00–18:30 México (CDMX, zona centro) 18:00 19:00–19:30 México (zona sureste) 19:00 20:00–20:30 México (zona Pacífico) 17:00 18:00–18:30 Venezuela 21:00 22:00–22:30 Argentina 21:00 22:00–22:30 Chile 21:00 22:00–22:30 Uruguay 21:00 22:00–22:30 Paraguay 21:00 22:00–22:30 Bolivia 20:00 21:00–21:30 Perú 19:00 20:00–20:30 Colombia 19:00 20:00–20:30 Ecuador 19:00 20:00–20:30 España (peninsular) 02:00 (madrugada 2–3 mayo) 03:00–03:30 Islas Canarias 01:00 (madrugada 2–3 mayo) 02:00–02:30

¿Dónde ver la pelea Duarte vs. Fierro EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

La pelea Duarte vs Fierro se distribuye principalmente como PPV digital , con foco en Prime Video (PBC PPV) y DAZN PPV en varios mercados, más la TV mexicana para la velada completa donde aplique. Aún no hay un desglose oficial país por país como en una cartelera de Canelo, pero con lo disponible se puede armar una tabla funcional para contenidos.

País / Región Canales de TV confirmados o probables Streaming online para Duarte vs Fierro Estados Unidos Sin canal abierto nacional; evento dentro de la función desde Las Vegas. Prime Video (PBC PPV, pago por evento), DAZN PPV en algunos listados. México Azteca 7 (TV abierta) y ESPN (TV de paga) como parte de la cartelera Ramírez vs Benavídez, donde se integra Duarte vs Fierro. Disney+ (cartelera completa de la velada) y DAZN PPV en mercados donde esté habilitado. Canadá Sin canal lineal concreto publicado; suele ir por operadores de PPV asociados a PBC. DAZN PPV (si disponible en el territorio), Prime Video PBC PPV según acuerdos locales. Argentina No se menciona canal de TV específico para esta pelea secundaria. DAZN (PPV o dentro del paquete, según oferta local) como vía principal. Chile Sin señal abierta confirmada; posible inclusión en señales regionales deportivas si toman la velada completa. DAZN PPV donde el servicio esté activo en el país. Perú No hay anuncio de canal lineal exclusivo; depende de si ESPN/Disney+ toman toda la cartelera como en México. DAZN (PPV) como opción global, además de plataformas que transmitan Ramírez vs Benavídez (Disney+ si replica la grilla mexicana). Colombia Escenario similar a Perú: sin listado de canal concreto, probablemente encadenado a la velada principal. DAZN PPV como estándar en mercados hispanos donde opera. Resto de Sudamérica (Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, etc.) Sin detalle país por país; se integran a la distribución de la función Ramírez–Benavídez cuando esta se venda a señales deportivas. DAZN PPV como eje principal, sujeto a disponibilidad en cada país. España No se ha anunciado TV abierta; la velada se orienta a plataformas OTT. DAZN (PPV o incluido en plan de boxeo) es la vía más probable para toda la cartelera desde el T-Mobile. Reino Unido No se ha listado canal lineal específico; la información oficial habla de DAZN PPV para Duarte vs Fierro. DAZN PPV en Reino Unido, con la pelea integrada en la misma transmisión que Ramírez vs Benavídez. Resto de Europa Sin listado individual; depende de derechos de DAZN y acuerdos de PBC con operadores locales. DAZN PPV en países donde tenga derechos de PBC; otros PPV digitales según mercado.