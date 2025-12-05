Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo el evento UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este evento marcará el fin de las transmisiones durante 7 años mediante ESPN, pues entrará en vigencia el contrato de la empresa con Paramount+ en los Estados Unidos y el resto del mundo. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver el UFC 323.

El combate principal de la noche será el de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por el título de Peso Gallo de l UFC. La única vez que se enfrentaron fue en el UFC Fight Night de 2023 donde Dvalishvili ganó por decisión unánime.

¿A qué hora ver la pelea de UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan?

El inicio de la cartelera estelar del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan será a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, donde se llevará a cabo el evento. Sin embargo, en España y México el horario cambio. Aquí te dejo con la hora de inicio de las primeras preliminares, preliminares y estelar.

Hora de inicio de las primeras preliminares: 5:00 p.m. México / 6:00 p.m. ET / 0:00 España

Hora de inicio de las preliminares: 7:00 p.m. México / 8:00 p.m. ET / 02:00 España

Hora de inicio cartelera estelar: 9:00 p.m. México / 10:00 p.m. ET / 4:00 España

¿Qué canal transmite UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan EN VIVO?

La transmisión de UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan EN VIVO será a través de ESPN+ en Estados Unidos, ESPN (Preliminares) o Disney Plus en Latinoamérica, mientras que en España se verá a través de Eurosport y HBO Max. Estas son las opciones oficiales que tienes para seguir el evento minuto a minuto, que se desarrollará desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cartelera del UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

Cartelera estelar

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan – Pelea por el título del peso gallo

Cartelera preliminar

Grant Dawson vs. Manuel Torres – Peso ligero

Terrance McKinney vs. Chris Duncan – Peso ligero

Maycee Barber vs. Karine Silva – Peso mosca femenino

Mazin Sadykhov Wellmaker vs. Farès Ziam – Peso ligero

Primeras preliminares

Marvin Vettori vs. Bruno Ferreira – Peso medio

Edson Barboza vs. Jalin Turner – Peso ligero

Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan – Peso semipesado

Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli – Peso medio

Alexander Pantoja vs. Joshua Van – Pelea por el título del peso mosca

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira – Combate de peso mosca

Henry Cejudo vs. Payton Talbott – Combate de peso gallo

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov – Combate de peso semipesado