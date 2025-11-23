Dos japoneses van por la corona del peso gallo en el WBC. El Consejo Mundial de Boxeo organizará un enfrentamiento de pronóstico reservado entre Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue, desde el Toyota Arena de Tokio. ¿A qué hora inicia y qué canal transmite? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión de esta cartelera , que en Latinoamérica iniciará el lunes 24 de noviembre en horas de la madrugada y contará con la participación de un mexicano.

¿A qué hora ver la pelea de Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue?

El inicio de la cartelera estelar de Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue será a partir de las 5:45 p.m. hora de Tokio, Japón, donde se llevará a cabo el evento. Sin embargo, en Latinoamérica y Estados Unidos iniciará en horas de la madrugada del lunes 24 de noviembre. Aquí te dejo con los horarios.

Hora de inicio México: 2:45 a.m. CDMX

Hora de inicio España: 9:45 a.m.

Hora de inicio USA: 3:45 a.m. ET

¿Qué canal transmite Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue EN VIVO?

La transmisión de Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue EN VIVO será a través de ESPN en Estados Unidos, ESPN 2 o Disney Plus en Latinoamérica, mientras que en España y el resto del mundo podrán verlo mediante Amazon Prime Video. Estas son las dos opciones para ver la transmisión de esta pelea de boxeo

Cartelera Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue

Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue por el título de peso gallo de la WBC

Makito Nakano vs. Ra’eesse Aleem

Tomoya Tsuboi vs. Carlos Cuadras

Riku Masuda vs. José Miguel Calderon Cervantes

Kakeru Sawada vs. Keii Tamegai

Ryuga Sato vs. Koji Kajiwara