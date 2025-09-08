Este martes 9 de septiembre es el día más esperado del año por todos los usuarios de Apple. La marca fundada por Steve Jobs, la famosa ‘manzanita’, anunciará sus nuevos modelos del iPhone 17 en lo que serán sus 4 versiones oficiales, en la que se esperan cambios importantes, especialmente en la parte trasera de la cámara. Aquí te cuento con la hora del lanzamiento oficial y cómo se podrá ver este evento desde cualquier parte de Estados Unidos .

¿A qué hora es el Apple Event 2025 EN VIVO en USA?

La hora de inicio del Apple Event 2025 de este martes 9 de septiembre, desde los Estados Unidos, será a partir de las 1:00 p.m. ET o 10:30 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el evento desde cualquier ciudad en EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 1:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Cómo ver el Apple Event 2025 EN VIVO desde USA?

Para todos los que viven en Estados Unidos y quieren seguir el Apple Event 2025, podrán hacerlo a través de Apple.com, Apple TV o el canal oficial de YouTube de Apple . Estas son las únicas alternativas oficiales para seguir el minuto a minuto de esta conferencia, donde se anunciarán los nuevos lanzamientos de la marca de la manzanita.

¿Qué dispositivos presentarán en el Apple Event 2025?

Se presentarán los iPhone 17: estándar, Air, Pro y Pro Max. Además, se anunciará la nueva generación de los Apple Watch: Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación. Finalmente, se anunciarán los AirPods Pro de tercera generación, uno de los anuncios más esperados por los usuarios de Apple.

Otros lanzamientos también serán el HomePod Mini, Apple TV 4k con Chip A17 Pro y se podrían esperar lanzamientos como el AirTag, iPad Pro M5 y Visión Pro.

Apple Event 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

martes 9 de septiembre de 2025 Lugar: Apple Park, California

Apple Park, California Hora: 1:00 p.m. ET

1:00 p.m. ET Dónde ver: Apple TV o YouTube de Apple