El Apple Event 2026 se realizará el miércoles 9 de septiembre y podrá seguirse EN VIVO desde México, Estados Unidos, España y toda Latinoamérica. La presentación está programada para iniciar a las 10:00 a. m. del Pacífico de Estados Unidos, equivalente a las 11:00 a. m. en Ciudad de México , y será una de las keynotes tecnológicas más importantes del año por las expectativas alrededor del iPhone 18 Pro Max y la renovación del ecosistema de Apple.

Apple convocó a su evento especial de septiembre bajo el lema “Surprise and Shine”. La keynote se celebrará desde el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California, y llegará mediante una transmisión global gratuita. La propia compañía ha anticipado a desarrolladores que se preparen para un Apple Event especial, mientras que las plataformas oficiales de visualización serán su web, la app Apple TV y su canal de YouTube.

Para usuarios, creadores de contenido, compradores potenciales y seguidores de la marca, la recomendación es conectarse con al menos 10 o 15 minutos de anticipación. Apple suele habilitar la señal previa en sus canales oficiales y, una vez concluida la transmisión, publica la repetición completa para verla bajo demanda.

¿A qué hora empieza el Apple Event 2026?

La hora oficial de referencia es 10:00 a. m. PT —hora del Pacífico de Estados Unidos— del miércoles 9 de septiembre . Debido a los husos horarios y al horario de verano vigente en septiembre, el inicio cambia según el país.

El horario de las 11:00 a. m. en el centro de México es especialmente relevante para la audiencia mexicana, mientras que el evento iniciará a la 1:00 p. m. en la costa este de Estados Unidos y a las 7:00 p. m. en España peninsular .

País o región Hora del Apple Event 2026 Fecha México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 11:00 a. m. Miércoles 9 de septiembre México: Tijuana y zona Pacífico 10:00 a. m. Miércoles 9 de septiembre Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco, Seattle 10:00 a. m. PT Miércoles 9 de septiembre Estados Unidos: Chicago, Dallas, Houston 12:00 p. m. CT Miércoles 9 de septiembre Estados Unidos: Nueva York, Miami, Washington D. C. 1:00 p. m. ET Miércoles 9 de septiembre Guatemala y Costa Rica 11:00 a. m. Miércoles 9 de septiembre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 12:00 p. m. Miércoles 9 de septiembre Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana 1:00 p. m. Miércoles 9 de septiembre Argentina, Uruguay y Brasil 2:00 p. m. Miércoles 9 de septiembre España peninsular 7:00 p. m. Miércoles 9 de septiembre Islas Canarias, España 6:00 p. m. Miércoles 9 de septiembre

¿Cómo ver EN VIVO el Apple Event?

Apple ofrecerá la presentación sin costo y sin necesidad de contratar una suscripción. Estas son las opciones oficiales y más recomendables para seguir la keynote del iPhone 18 Pro Max:

Apple Events: desde el sitio web oficial de Apple, compatible con navegadores en computadoras, teléfonos y tabletas.

desde el sitio web oficial de Apple, compatible con navegadores en computadoras, teléfonos y tabletas. Canal oficial de Apple en YouTube: ideal para activar el recordatorio, usar la función de chat si está habilitada y verlo desde Smart TV, celular o computadora.

ideal para activar el recordatorio, usar la función de chat si está habilitada y verlo desde Smart TV, celular o computadora. App Apple TV: disponible en dispositivos Apple, televisores compatibles y otras plataformas seleccionadas.

disponible en dispositivos Apple, televisores compatibles y otras plataformas seleccionadas. Apple Developer app: una alternativa práctica para desarrolladores que desean seguir los anuncios relacionados con software, herramientas y plataformas de Apple.

La retransmisión oficial en Apple.com, YouTube y Apple TV es la vía más segura para evitar enlaces no autorizados, retrasos o emisiones con información incompleta.

¿Presentarán el iPhone 18 Pro Max?

Apple no suele confirmar el listado completo de productos antes de que inicie una keynote. Sin embargo, el evento de septiembre concentra tradicionalmente los anuncios más importantes de iPhone, por lo que el iPhone 18 Pro Max es el equipo que lidera la expectativa de la jornada.

Los reportes previos al Apple Event apuntan a una nueva generación de modelos profesionales —iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max— con cambios centrados en rendimiento, fotografía y diseño. Entre las versiones no confirmadas que circulan en la cobertura especializada figuran un chip A20 Pro, una posible reducción de la Dynamic Island, ajustes en el sistema de cámaras y una cámara principal con apertura variable. Hasta que Apple lo anuncie en el escenario, estos detalles deben entenderse como expectativas o filtraciones, no como especificaciones oficiales.

También se espera que la empresa actualice otras categorías de su ecosistema, como Apple Watch y AirPods. La keynote podría incluir novedades de software, funciones de inteligencia artificial, disponibilidad de nuevas versiones de sistemas operativos y fechas de preventa de los productos presentados.

Qué debes tener en cuenta

El Apple Event 2026 será el miércoles 9 de septiembre, a las 11:00 a. m. en Ciudad de México, 1:00 p. m. en Nueva York y Miami, y 7:00 p. m. en España peninsular. La transmisión oficial se podrá ver gratis por Apple.com, YouTube y Apple TV.

Si buscas información fiable sobre el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max, conviene diferenciar los anuncios confirmados por Apple de los rumores previos. Durante la presentación se conocerán, previsiblemente, el nombre comercial definitivo, las características reales, los precios por mercado, la fecha de preventa y el calendario de llegada a tiendas.