Se viene un partido de infarto. Estoy hablando del Clásico Español: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Fecha 35 de LaLiga 2026. El Spotify Camp Nou será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este domingo 10 de mayo. Como se trata de un encuentro imperdible, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Después de vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Sin embargo, al frente tendrá a su clásico rival, que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 2-1 al Osasuna en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026 este domingo 10 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm