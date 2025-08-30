Zandvoort llama al regreso de la Fórmula 1 tras las vacaciones de verano con el Gran Premio de los Países Bajos del 29 al 31 de agosto . Esto marca el inicio de una doble jornada europea, con el Gran Premio de Italia en Monza el próximo fin de semana, mientras la lucha por el título se intensifica. Este domingo, el mundo podrá ser parte de la cobertura del GP de Países Bajos EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE. Conoce los horarios desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo para seguirlo por cualquier dispositivo móvil.

A qué hora es el GP de Países Bajos 2025

Estos son los horarios del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Viernes 29 de agosto

País Libres 1 Libres 2 España 12:30 16:00 Portugal 11:30 15:00 Argentina 07:30 11:00 Chile/Estados Unidos 06:30 10:00 Colombia/Perú 05:30 09:00 México 04:30 08:00

Sábado 30 de agosto

País Libres 3 Clasificación España 11:30 15:00 Portugal 10:30 14:00 Argentina 06:30 10:00 Chile / Estados Unidos 05:30 09:00 Colombia / Perú 04:30 08:00 México 03:30 07:00

Domingo 31 de agosto

País Carrera España 15:00 Portugal 14:00 Argentina 10:00 Chile / Estados Unidos 09:00 Colombia / Perú 08:00 México 07:00

El Mundial de Fórmula 1 2025 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de STAR Action y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en STAR Action y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: STAR Action, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.