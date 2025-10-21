MADRID (ESPAÑA), 22/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV de diferentes países del mundo para ver el partido entre Real Madrid y Juventus este miércoles 22 de octubre por la Jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu. Foto de Noé Yactayo para MAG
El Real Madrid, impulsado por un Kylian Mbappé en su mejor momento futbolístico, recibe este miércoles 22 de octubre a la Juventus de Turín en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. Con cinco goles en la presente edición de la “Orejona”, el astro francés buscará mantener al conjunto merengue en lo más alto de la tabla y prolongar su racha triunfal en Europa. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Juventus podrá verse en streaming a través de Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por Caliente TV y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTParamount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México13:00Caliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

