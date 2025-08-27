El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 se celebrará el jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Montecarlo, Mónaco, donde 36 equipos —entre ellos PSG (vigente campeón), Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus e Inter— conocerán a sus rivales para los ocho partidos de la segunda temporada del nuevo formato. ¿Quieres saber la hora exacta para ver el sorteo de los bombos? Aquí puedes consultar la franja horaria local para seguir la transmisión en el país de interés y los detalles de emisión oficiales.

En España, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Suiza y Suecia, la hora indicada para el inicio del sorteo es a partir de las 18:00 CEST. Por otro lado, en Portugal, Reino Unido y República de Irlanda se verá desde las 17:00 BST.

En tanto, si te encuentras en México o en países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, la velada más importante del torneo de clubes más importante de Europa se podrá seguir desde las 10:00 horas.

A partir de las 11:00 de la mañana, la gala de la Champions League empieza para las naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, mientras que a las 12:00 se verá en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá, Chile y Bolivia.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la apertura del sorteo comienza a las 13:00.

Si vives en Estados Unidos, el sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2025-26 se dará desde la 1 pm ET (horario del Este) / 10 am PT (horario del Pacífico).

Países Horario España 18:00 Estados Unidos 1 pm ET / 10 am PT México 10:00 Costa Rica 10:00 El Salvador 10:00 Nicaragua 10:00 Guatemala 10:00 Honduras 10:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Panamá 11:00 Perú 11:00 Venezuela 12:00 Chile 12:00 Bolivia 12:00 Puerto Rico 12:00 Rep. Dominicana 12:00 Canadá 12:00 Argentina 13:00 Uruguay 13:00 Paraguay 13:00 Brasil 13:00 Reino Unido 17:00 Portugal 17:00 República de Irlanda 17:00 Alemania 18:00 Italia 18:00 Francia 18:00

¿Qué equipos participan en el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26?

Todos los clubes que estarán presentes en el sorteo:

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemania)

FC Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Atlético de Madrid (España)

Benfica (Portugal)

Club Brugge/Brujas (Bélgica)

Atalanta (Italia)

Villarreal (España)

Juventus (Italia)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Ajax (Países Bajos)

Napoli/Nápoles (Italia)

Sporting CP/Sporting de Portugal (Portugal)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praha/Slavia de Praga (Chequia)

Olympique de Marseille/Marsella (Francia)

Bodø/Glimt (Noruega)

AS Monaco/Mónaco (Mónaco)

Qarabağ (Azerbaiyán)

Galatasaray (Turquía)

Union Saint-Gilloise/Union SG (Bélgica)

Pafos (Chipre)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Athletic Club (España)

Newcastle United (Inglaterra)

FC Copenhagen/Copenhague (Dinamarca)

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la UEFA Champions League 2025-26?

Estos son los cuatro bombos correspondientes al sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26:

Bombo 1 :PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht.

Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.

Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic, Newcastle y Copenhague.

¿Dónde transmiten el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO EN DIRECTO?

España : RTVE y UEFA TV

: RTVE y UEFA TV Reino Unido : TNT Sports 1, Discover+, Canal de YouTube de la UEFA y TNT Sports

: TNT Sports 1, Discover+, Canal de YouTube de la UEFA y TNT Sports Estados Unidos : CBS Sports en Paramount+

: CBS Sports en Paramount+ México : HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV y el canal de YouTube de la UEFA

: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV y el canal de YouTube de la UEFA Centroamérica, Puerto Rico y Rep. Dominicana : ESPN Norte, Disney Plus Premium y el canal de YouTube de la UEFA

: ESPN Norte, Disney Plus Premium y el canal de YouTube de la UEFA Europa: UEFA TV y el canal de YouTube de la UEFA