El sorteo de los grupos del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué lo digo? Porque se desarrollará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Como es un evento importante, tienes que saber a qué hora comenzará y cómo verlo en vivo, así que lee esta nota por completo. Aquí encontrarás la información que necesitas.

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Es necesario mencionar que los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

A raíz de lo ya indicado, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno. Además, es fundamental que sepas que España (número 1 del ranking FIFA) y Argentina (número 2) serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo ocurrirá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Esto se decidió así para garantizar que, si cada selección (de las que te acabo de mencionar) gana su grupo, no puedan enfrentarse antes de la final.

¿A qué hora es el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el el sorteo de los grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 es algo que nadie se lo quiere perder. Si estás en México, Estados Unidos o Argentina, podrás apreciarlo EN VIVO y EN DIRECTO, sin ningún problema. A continuación te comparto las señales por país para mirarlo.

México: Canal 2, Canal 5, TUDN, ViX y Fox Sports.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

Argentina: TyC Sports y DirecTV.

Hay que decir también que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal de FIFA+. Claro está, previamente tendrás que crearte una cuenta para disfrutar de la transmisión.