El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La gran final de la temporada 2025 de la NFL enfrentará a los representantes de la AFC (American Football Conference), los New England Patriots, y de la NFC (National Football Conference), los Seattle Seahawks. ¿Quieres saber la hora exacta de inicio del partido en tu país? A continuación, te mostramos los horarios en distintos lugares del mundo.
¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026: Patrios vs. Seahawks en EE.UU.?
En los Estados Unidos, el encuentro comenzará a partir de las 6:30 p. m. ET en estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio y Washington D. C.
El partido iniciará a las 5:30 p. m. CT en Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Por otro lado, en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska y Oregón se verá el Super Bowl LX a las 4:30 p. m. MT.
En California, Washington y Nevada se podrá ver el juego desde las 3:30 p. m. PT.
|Zona horaria
|Horario
|Estados de USA
|ET (Eastern Time)
|6:30 p. m.
|Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio, Washington D. C.
|CT (Central Time)
|5:30 p. m.
|Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte, Dakota del Sur
|MT (Mountain Time)
|4:30 p. m.
|Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska, Oregón
|PT (Pacific Time)
|3:30 p. m.
|California, Washington, Nevada
Horarios para ver el Super Bowl 2026 en México, España y países de Latinoamérica
A continuación, te mostramos la hora de inicio del Super Bowl LX en distintos países de Latinoamérica y en España, tomando como referencia el saque inicial a las 6:30 p. m. ET en Estados Unidos.
- México (Ciudad de México): 5:30 p. m.
- Guatemala: 5:30 p. m.
- Belice: 5:30 p. m.
- Honduras: 5:30 p. m.
- El Salvador: 5:30 p. m.
- Nicaragua: 5:30 p. m.
- Costa Rica: 5:30 p. m.
- Panamá: 6:30 p. m.
- Cuba: 6:30 p. m.
- República Dominicana: 7:30 p. m.
- Puerto Rico: 7:30 p. m.
- Colombia: 6:30 p. m.
- Perú: 6:30 p. m.
- Ecuador: 6:30 p. m.
- Venezuela: 7:30 p. m.
- Bolivia: 7:30 p. m.
- Paraguay: 8:30 p. m.
- Chile (zona continental): 8:30 p. m.
- Argentina: 8:30 p. m.
- Uruguay: 8:30 p. m.
- España (Madrid): 12:30 a. m. del lunes (madrugada).