SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS),- Lista de horarios de Estados Unidos y otros países del mundo para ver el inicio del juego del Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON PERPLEXITY AI PARA MAG DE EL COMERCIO
Noé Yactayo

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La gran final de la temporada 2025 de la NFL enfrentará a los representantes de la AFC (American Football Conference), los New England Patriots, y de la NFC (National Football Conference), los Seattle Seahawks. ¿Quieres saber la hora exacta de inicio del partido en tu país? A continuación, te mostramos los horarios en distintos lugares del mundo.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026: Patrios vs. Seahawks en EE.UU.?

En los Estados Unidos, el encuentro comenzará a partir de las 6:30 p. m. ET en estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio y Washington D. C.

El partido iniciará a las 5:30 p. m. CT en Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Por otro lado, en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska y Oregón se verá el Super Bowl LX a las 4:30 p. m. MT.

En California, Washington y Nevada se podrá ver el juego desde las 3:30 p. m. PT.

Zona horariaHorarioEstados de USA
ET (Eastern Time)6:30 p. m.Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio, Washington D. C.
CT (Central Time)5:30 p. m.Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte, Dakota del Sur
MT (Mountain Time)4:30 p. m.Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska, Oregón
PT (Pacific Time)3:30 p. m.California, Washington, Nevada

Horarios para ver el Super Bowl 2026 en México, España y países de Latinoamérica

A continuación, te mostramos la hora de inicio del Super Bowl LX en distintos países de Latinoamérica y en España, tomando como referencia el saque inicial a las 6:30 p. m. ET en Estados Unidos.

  • México (Ciudad de México): 5:30 p. m.
  • Guatemala: 5:30 p. m.
  • Belice: 5:30 p. m.
  • Honduras: 5:30 p. m.
  • El Salvador: 5:30 p. m.
  • Nicaragua: 5:30 p. m.
  • Costa Rica: 5:30 p. m.
  • Panamá: 6:30 p. m.
  • Cuba: 6:30 p. m.
  • República Dominicana: 7:30 p. m.
  • Puerto Rico: 7:30 p. m.
  • Colombia: 6:30 p. m.
  • Perú: 6:30 p. m.
  • Ecuador: 6:30 p. m.
  • Venezuela: 7:30 p. m.
  • Bolivia: 7:30 p. m.
  • Paraguay: 8:30 p. m.
  • Chile (zona continental): 8:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p. m.
  • Uruguay: 8:30 p. m.
  • España (Madrid): 12:30 a. m. del lunes (madrugada).
