El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La gran final de la temporada 2025 de la NFL enfrentará a los representantes de la AFC (American Football Conference), los New England Patriots, y de la NFC (National Football Conference), los Seattle Seahawks. ¿Quieres saber la hora exacta de inicio del partido en tu país? A continuación, te mostramos los horarios en distintos lugares del mundo.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026: Patrios vs. Seahawks en EE.UU.?

En los Estados Unidos, el encuentro comenzará a partir de las 6:30 p. m. ET en estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio y Washington D. C.

El partido iniciará a las 5:30 p. m. CT en Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Por otro lado, en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska y Oregón se verá el Super Bowl LX a las 4:30 p. m. MT.

En California, Washington y Nevada se podrá ver el juego desde las 3:30 p. m. PT.

Zona horaria Horario Estados de USA ET (Eastern Time) 6:30 p. m. Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio, Washington D. C. CT (Central Time) 5:30 p. m. Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte, Dakota del Sur MT (Mountain Time) 4:30 p. m. Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska, Oregón PT (Pacific Time) 3:30 p. m. California, Washington, Nevada

Horarios para ver el Super Bowl 2026 en México, España y países de Latinoamérica

A continuación, te mostramos la hora de inicio del Super Bowl LX en distintos países de Latinoamérica y en España, tomando como referencia el saque inicial a las 6:30 p. m. ET en Estados Unidos.

México (Ciudad de México): 5:30 p. m.

Guatemala: 5:30 p. m.

Belice: 5:30 p. m.

Honduras: 5:30 p. m.

El Salvador: 5:30 p. m.

Nicaragua: 5:30 p. m.

Costa Rica: 5:30 p. m.

Panamá: 6:30 p. m.

Cuba: 6:30 p. m.

República Dominicana: 7:30 p. m.

Puerto Rico: 7:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

Perú: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Paraguay: 8:30 p. m.

Chile (zona continental): 8:30 p. m.

Argentina: 8:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

España (Madrid): 12:30 a. m. del lunes (madrugada).