Alexander Volkanovski y Diego Lopes tienen una cita con la historia este sábado 31 de enero de 2026. Ambos protagonizarán una pelea de infarto por el título de Peso Pluma del UFC 325. El Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que sepas a qué hora empezará el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

Cabe mencionar que esta no será la primera vez que ambos luchadores medirán fuerzas. Anteriormente pelearon en el UFC 314 (2025). En ese entonces, el ganador fue Volkanovski, quien recuperó el cinturón. Sin embargo, hay que decir que, en ese entonces, el brasileño dejó en claro que tiene nivel para enfrentarse a cualquiera. ¿Diego Lopes tendrá su revancha en esta ocasión? Pronto lo averiguaremos.

La pelea Volkanovski vs. Lopes por UFC 325 apunta a ser muy emocionante. (Foto: @ufcespanol / Instagram)

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325 desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la pelea Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325 EN VIVO y EN DIRECTO, ten en cuenta que el combate empezará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT.

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325 desde México?

Si estás en México, ten en cuenta que puedes ver la pelea de Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 8:00 pm en CDMX.

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325 desde España?

Si ahora mismo te encuentras en España y deseas mirar la pelea Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325, te comento que podrás seguir el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO el domingo 1 de febrero a partir de las 3:00 am.