El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2026 avanza hacia su séptima ronda en uno de los circuitos permanentes más exigentes del calendario internacional. El recién rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña marca el regreso de la parrilla a territorio europeo tras el drástico reinicio del reglamento técnico implementado este año. Utilizado de forma continua desde 1991, el trazado de Montmeló es catalogado históricamente por ingenieros y especialistas como la prueba arquetípica para medir la eficiencia aerodinámica. Esta carrera representa un examen definitivo para evaluar el verdadero potencial mecánico de las escuderías en condiciones de carrera reales. ¿Quieres ver la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP) / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La configuración del trazado catalán se caracteriza por sus curvas de alta velocidad y radio largo, las cuales imponen una demanda extrema en la carga aerodinámica. Entre los sectores más críticos destacan la extensa curva 3 de 180 grados, el vertiginoso ascenso de la curva 9 y el técnico giro final previo a la recta principal. Cada una de estas secciones premia la precisión absoluta del piloto en la pista mientras penaliza severamente cualquier desbalance del monoplaza. El comportamiento del chasis en estas zonas determinará la gestión de los neumáticos y las posibilidades reales de adelantamiento en la jornada. La puesta a punto para esta carrera dominical requiere un compromiso perfecto entre estabilidad técnica y velocidad punta en las rectas.

Debido a la relocalización del Gran Premio de España al nuevo circuito urbano de Madrid para el próximo mes de septiembre, la cita catalana estrena denominación oficial. Adicionalmente, el evento ha retrasado su fecha tradicional por dos semanas en el calendario de la Fórmula Uno, un cambio que introduce variables estratégicas inéditas. Este ajuste cronológico implica temperaturas en pista notablemente más cálidas, modificando de forma directa el desgaste de los compuestos de goma y las ventanas de paradas. Los estrategas de equipos como Red Bull, McLaren y Ferrari analizan la telemetría en tiempo real para optimizar el rendimiento térmico hoy. El factor climático en Montmeló añade una capa extra de complejidad para los competidores que buscan liderar el campeonato actual.

Exactamente seis meses después de que los revolucionarios monoplazas de 2026 rodaran por primera vez aquí durante los entrenamientos de pretemporada en enero, la parrilla regresa lista para competir. Las cinco jornadas de pruebas invernales sirven ahora como el punto de referencia ideal para cuantificar el progreso de desarrollo alcanzado por cada taller. Para la audiencia en la Costa Este y el resto de los Estados Unidos así como a lo largo y ancho de España, los horarios oficiales locales de transmisión ya están disponibles en streaming. Las plataformas digitales y canales de televisión por cable inician sus transmisiones previas para llevar el minuto a minuto del esperado evento de la ‘categoría reina’ del automovilismo.

Monoplazas listos en la parrilla de salida de Montmeló. Siga los horarios oficiales y canales de televisión para ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 en vivo gratis por señal abierta y opciones online en Estados Unidos y México hoy. | Crédito: f1.com / Composición Mag

¿A qué hora empieza el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO este domingo 7 de junio?

La carrera del Gran Premio de Mónaco este domingo 14 de junio arranca a las 15:00 en España, 14:00 en Portugal, 10:00 en Argentina, 09:00 en Chile y Estados Unidos, 08:00 en Colombia y Perú, y 07:00 en México.

País / región Hora de carrera España 15:00 Portugal 14:00 Argentina 10:00 Chile 09:00 Estados Unidos 09:00 Colombia 08:00 Perú 08:00 México 07:00

En España se transmite por DAZN F1.En Colombia y Perú, la cobertura indicada es por ESPN; en México, por FOX Sports México; en Chile, por FOX Sports Chile; en Argentina, por ESPN y FOX Argentina; y en Estados Unidos, por ESPN.