El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2026 avanza hacia su décima ronda en uno de los circuitos permanentes más icónicos del calendario internacional. El Gran Premio de Bélgica es una parada obligatoria de la parrilla en territorio europeo tras el drástico reinicio del reglamento técnico implementado este año. Utilizado de forma continua desde 1950, el trazado de Spa-Francorchamps es el más largo y famoso de la temporada con sus 7.004 kilómetros. Debido a su gran tamaño, una parte de la pista puede estar completamente seca mientras en otra cae un aguacero. ¿Quieres ver la carrera del GP de Bélgica 2026 en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Revisa qué canales de TV transmiten la carrera de GP de Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online el domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

La escudería Ferrari llega con un notable impulso anímico tras la victoria de Charles Leclerc en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto monegasco logró conquistar el primer puesto en Silverstone durante un accidentado cierre de carrera que debió finalizar bajo la neutralización del coche de seguridad. Lewis Hamilton completó un excelente fin de semana para los de Maranello al asegurar el tercer lugar en el podio tras esquivar una penalización por infracción de banderas amarillas. Este sólido resultado en territorio inglés demuestra que el monoplaza rojo de La Scuderia cuenta con el ritmo y la fiabilidad necesarios para pelear por victorias constantes.

Por su parte, el garaje de Mercedes atraviesa un momento de máxima intensidad competitiva interna de cara a la cita belga. George Russell cruzó la meta en la segunda posición en Silverstone, logrando así el primer podio de su carrera ante su público local en el gran premio de casa. Esta destacada actuación le permitió recortar puntos vitales en la apretada lucha por el título mundial de pilotos. Actualmente, el británico se encuentra a solo 25 unidades de distancia del líder absoluto del campeonato, su propio compañero de equipo Kimi Antonelli, consolidando una feroz rivalidad deportiva en la escudería de las Flechas Plateadas.

Vista de la pista de Spa-Francorchamps antes de la largada del GP de Bélgica 2026, disponible a través del servicio F1 TV Pro y plataformas de streaming oficiales en USA y México. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿A qué hora empieza el GP de Bélgica 2026 EN VIVO este domingo 19 de julio?

La carrera del Gran Premio de Mónaco este domingo 19 de julio arranca a las 15:00 en España, 14:00 en Portugal, 10:00 en Argentina, 09:00 en Chile y Estados Unidos, 08:00 en Colombia y Perú, y 07:00 en México.

País / región Hora de carrera España 15:00 Portugal 14:00 Argentina 10:00 Chile 09:00 Estados Unidos 09:00 Colombia 08:00 Perú 08:00 México 07:00

En España se transmite por DAZN F1.En Colombia y Perú, la cobertura indicada es por ESPN / Disney Plus Premium; en México, por FOX Sports México; en Chile, por FOX Sports Chile; en Argentina, por ESPN y FOX Argentina; y en Estados Unidos, por ESPN.